Хадсон-Одои рассказал, что Бели не дал "Байеру" опции выкупа

Вингер "Байера" Каллум Хадсон-Одои рассказал, что владелец "Челси" Тодд Бели отказал немецкому клубу насчет опции его выкупа.

На этот сезон 21-летний Хадсон-Одои отправился за игровой практикой в "Байер", однако долгосрочное будущее Каллума связано с "Челси". Молодого англичанина воодушевил разговор с Бели перед отъездом в Германию.



"Когда клуб пытается взять игрока в аренду, то всегда хочет получить опцию выкупа в конце сезона. Но Тодд сказал: "Мы хотим, чтобы ты вернулся сюда".



"Он дал понять, что я остаюсь на радаре и остаюсь желанным в клубе. Там много молодых игроков, и он пытается приглашать игроков с прицелом на будущее".



"Это показывает, что он хочет интегрировать игроков в команду и помочь им развиваться", — сообщил Хадсон-Одои Daily Mail.