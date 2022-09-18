Хадсон-Одои рассказал, что Бели не дал "Байеру" опции выкупа

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Байера" Каллум Хадсон-Одои рассказал, что владелец "Челси" Тодд Бели отказал немецкому клубу насчет опции его выкупа.

На этот сезон 21-летний Хадсон-Одои отправился за игровой практикой в "Байер", однако долгосрочное будущее Каллума связано с "Челси". Молодого англичанина воодушевил разговор с Бели перед отъездом в Германию.

"Когда клуб пытается взять игрока в аренду, то всегда хочет получить опцию выкупа в конце сезона. Но Тодд сказал: "Мы хотим, чтобы ты вернулся сюда".

"Он дал понять, что я остаюсь на радаре и остаюсь желанным в клубе. Там много молодых игроков, и он пытается приглашать игроков с прицелом на будущее".

"Это показывает, что он хочет интегрировать игроков в команду и помочь им развиваться", — сообщил Хадсон-Одои Daily Mail.


Метки Байер, Бели, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2022 18:00

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