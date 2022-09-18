15-летний Нванери из "Арсенала" стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги

Полузащитник "Арсенала" Итан Нванери стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги.

В воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу 0:3 в гостях у "Брентфорда", и игра складывалась настолько безмятежно для гостей, что в концовке главный тренер "канониров" Микель Артета решил устроить профессиональный дебют юному Нванери.



Заменив Фабиу Виейра в компенсированное время, в возрасте 15 лет и 181 дня Итан стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче Премьер-Лиги.



Таким образом, Нванери побил установленный в 2019 году рекорд полузащитника Харви Эллиотта, который сыграл за "Фулхэм" в Премьер-Лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.



Родившийся в марте 2007 Нванери находится в системе "Арсенала" с девяти лет, но уже привлекается к матчам команды U-18 "канониров". В свои 14 лет Итан дебютировал за сборную Англии U-16.



"У нас есть возможности, чтобы задействовать молодых игроков. У нас довольно ограниченный выбор игроков, и когда так бывает, это создает возможности для молодежи", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету BBC.