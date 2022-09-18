"Арсенал" разгромил "Брентфорд" и вновь стал лидером Премьер-Лиги

Габриэль Жезус "Арсенал" одержал сверхуверенную победу в гостях у "Брентфорда" со счетом 0:3, благодаря чему восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

По сравнению с победой 5:2 над "Лидсом" в стартовый состав "пчел" влились Кристоффер Айер и Джош Дасилва, заменив Шендона Батиста и Кина Льюис-Поттера.

"Канониры" недосчитались своего капитана Мартина Эдегора, вместо которого вышел Томас Партей. Киран Тирни заменил Александра Зинченко, Фабиу Виейра — Альбера Самби Локонгу.

"Брентфорд" не стал прижиматься к своим воротам и сразу показал, что готов атаковать, однако "Арсеналу" не составило труда открыть счет. На 16-й минуте Букайо Сака подал угловой, а Вильям Салиба затылком с отскоком от дальней штанги отправил мяч в ворота — 0:1.

Хозяева приуныли после пропущенного гола, чем гости воспользовались на 27-й минуте. Гранит Джака аккуратно набросил мяч к границе вратарской, а там Габриэль Жезус пробил головой — 0:2.

В дальнейшем "канониры" полностью контролировали игру, а в начале второго тайма сделали счет разгромным. Это Виейра нанес удар с левой ноги из-за пределов штрафной с отскоком от штанги — 0:3.

Постепенно игра стала успокаиваться. При большом желании "Арсенал" мог забить еще, и для этого были моменты, однако гости пожалели своего соперника.

Поражение от "Манчестер Юнайтед" ничуть не нарушило игру "Арсенала", который вернулся на победный путь и восстановил свое лидерство в таблице. "Брентфорд" не имел никаких шансов.

"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1163

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 18.09.2022 16:29 # meshuggah
    Походу ливер не попадет в лч

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  2. wengerrrro 18.09.2022 16:22 # wengerrrro
    спокойная победа будующих чемпионов

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  3. thegodfather 18.09.2022 16:19 # thegodfather
    Евертонси впиреттт

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  4. skydreams 18.09.2022 16:16 # skydreams
    Заканчивайте Арсики, пранк и так хороший вышел. Пора уже скатываться начинать

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  5. mixmaster 18.09.2022 16:14 # mixmaster
    Top of the league!

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  6. bangladesh 18.09.2022 16:09 # bangladesh
    Бляя асанал ебет

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  7. armyanoyeb77 18.09.2022 16:09 # armyanoyeb77
    https://youtu.be/qdzGCVGW3gE
    Это народ шлюх и потаскушек.Вечные нытики,30 лет с помощью России удерживали 20 %территории чужой страны.Теперь кричат прощай неемытая роися...что ж вы мрази конченеые запланили весь юг роиси,краснодар,сочи,адлер ..

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  8. brown-ale 18.09.2022 16:09 # brown-ale
    Арс норм катает, но скамейка слишком короткая, чтобы за чемпионство сражаться.

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  9. thegodfather 18.09.2022 16:08 # thegodfather
    Интер какули. Рома мчит к чемпику!!!

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  10. true-manc 18.09.2022 16:07 # true-manc
    дико повезло с календарем, вот и идут на первом месте. случайность

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  11. c1886- 18.09.2022 16:06 # c1886-
    WE ARE GOONERS, WE ARE ON THE TOP.

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  12. sausage 18.09.2022 16:06 # sausage
    Артета крут. Арсенал - чемпион.

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  13. electric 18.09.2022 16:05 # electric
    Пугачиха норм пописяла на пидорашек.
    Арлекино Арлекино...

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  14. takernotagiver 18.09.2022 16:04 # takernotagiver
    Who's on top? Gooners are!

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  15. easports 18.09.2022 16:03 # easports
    Два домашних матча против Топ-6. Надо хлопать их обоих, чего бы это не стоило.

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  16. arsenverim 18.09.2022 16:01 # arsenverim
    настолько изи, шо Артета выпустил 15 летнего школьника попинать в мяч

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