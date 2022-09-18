"Арсенал" разгромил "Брентфорд" и вновь стал лидером Премьер-Лиги

"Арсенал" одержал сверхуверенную победу в гостях у "Брентфорда" со счетом 0:3, благодаря чему восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

По сравнению с победой 5:2 над "Лидсом" в стартовый состав "пчел" влились Кристоффер Айер и Джош Дасилва, заменив Шендона Батиста и Кина Льюис-Поттера.



"Канониры" недосчитались своего капитана Мартина Эдегора, вместо которого вышел Томас Партей. Киран Тирни заменил Александра Зинченко, Фабиу Виейра — Альбера Самби Локонгу.



"Брентфорд" не стал прижиматься к своим воротам и сразу показал, что готов атаковать, однако "Арсеналу" не составило труда открыть счет. На 16-й минуте Букайо Сака подал угловой, а Вильям Салиба затылком с отскоком от дальней штанги отправил мяч в ворота — 0:1.



Хозяева приуныли после пропущенного гола, чем гости воспользовались на 27-й минуте. Гранит Джака аккуратно набросил мяч к границе вратарской, а там Габриэль Жезус пробил головой — 0:2.



В дальнейшем "канониры" полностью контролировали игру, а в начале второго тайма сделали счет разгромным. Это Виейра нанес удар с левой ноги из-за пределов штрафной с отскоком от штанги — 0:3.



Постепенно игра стала успокаиваться. При большом желании "Арсенал" мог забить еще, и для этого были моменты, однако гости пожалели своего соперника.



Поражение от "Манчестер Юнайтед" ничуть не нарушило игру "Арсенала", который вернулся на победный путь и восстановил свое лидерство в таблице. "Брентфорд" не имел никаких шансов.



"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче