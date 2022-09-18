"Арсенал" разгромил "Брентфорд" и вновь стал лидером Премьер-Лиги
"Арсенал" одержал сверхуверенную победу в гостях у "Брентфорда" со счетом 0:3, благодаря чему восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.
По сравнению с победой 5:2 над "Лидсом" в стартовый состав "пчел" влились Кристоффер Айер и Джош Дасилва, заменив Шендона Батиста и Кина Льюис-Поттера.
"Канониры" недосчитались своего капитана Мартина Эдегора, вместо которого вышел Томас Партей. Киран Тирни заменил Александра Зинченко, Фабиу Виейра — Альбера Самби Локонгу.
"Брентфорд" не стал прижиматься к своим воротам и сразу показал, что готов атаковать, однако "Арсеналу" не составило труда открыть счет. На 16-й минуте Букайо Сака подал угловой, а Вильям Салиба затылком с отскоком от дальней штанги отправил мяч в ворота — 0:1.
Хозяева приуныли после пропущенного гола, чем гости воспользовались на 27-й минуте. Гранит Джака аккуратно набросил мяч к границе вратарской, а там Габриэль Жезус пробил головой — 0:2.
В дальнейшем "канониры" полностью контролировали игру, а в начале второго тайма сделали счет разгромным. Это Виейра нанес удар с левой ноги из-за пределов штрафной с отскоком от штанги — 0:3.
Постепенно игра стала успокаиваться. При большом желании "Арсенал" мог забить еще, и для этого были моменты, однако гости пожалели своего соперника.
Поражение от "Манчестер Юнайтед" ничуть не нарушило игру "Арсенала", который вернулся на победный путь и восстановил свое лидерство в таблице. "Брентфорд" не имел никаких шансов.
"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче
18.09.2022 16:00
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Последние комментарии:
Походу ливер не попадет в лч
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спокойная победа будующих чемпионов
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Евертонси впиреттт
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Заканчивайте Арсики, пранк и так хороший вышел. Пора уже скатываться начинать
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Top of the league!
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Бляя асанал ебет
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https://youtu.be/qdzGCVGW3gE
Это народ шлюх и потаскушек.Вечные нытики,30 лет с помощью России удерживали 20 %территории чужой страны.Теперь кричат прощай неемытая роися...что ж вы мрази конченеые запланили весь юг роиси,краснодар,сочи,адлер ..
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Арс норм катает, но скамейка слишком короткая, чтобы за чемпионство сражаться.
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Интер какули. Рома мчит к чемпику!!!
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дико повезло с календарем, вот и идут на первом месте. случайность
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WE ARE GOONERS, WE ARE ON THE TOP.
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Артета крут. Арсенал - чемпион.
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Пугачиха норм пописяла на пидорашек.
Арлекино Арлекино...
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Who's on top? Gooners are!
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Два домашних матча против Топ-6. Надо хлопать их обоих, чего бы это не стоило.
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настолько изи, шо Артета выпустил 15 летнего школьника попинать в мяч
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