"Челси" победил "Брайтон" в товарищеском матче

Воспользовавшись окном в календаре, "Челси" организовал товарищеский матч за закрытыми дверьми против "Брайтона".

Как известно, ни "Челси", ни "Брайтон" в этот уикенд не играют. Матч "синих" против "Ливерпуля" был отложен из-за похорон королевы Елизаветы II, а "чайкам" сыграть против "Кристал Пэлас" помешала забастовка работников железной дороги.



Чтобы не растерять форму, в субботу "Челси" совершил выезд на "Амекс", чтобы сыграть без зрителей против бывшей команды своего нового главного тренера Грэма Поттера.



В этом товарищеском матче Поттер задействовал преимущественно тех, кто не играл против "Ред Булл" в Лиге Чемпионов посреди недели.



Как сообщает Evening Standard, "синие" одержали победу 2:1 в этом матче благодаря дублю своего летнего новичка Кэрни Чуквуэмеки.