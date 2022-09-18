"Челси" победил "Брайтон" в товарищеском матче

Грэм Поттер Воспользовавшись окном в календаре, "Челси" организовал товарищеский матч за закрытыми дверьми против "Брайтона".

Как известно, ни "Челси", ни "Брайтон" в этот уикенд не играют. Матч "синих" против "Ливерпуля" был отложен из-за похорон королевы Елизаветы II, а "чайкам" сыграть против "Кристал Пэлас" помешала забастовка работников железной дороги.

Чтобы не растерять форму, в субботу "Челси" совершил выезд на "Амекс", чтобы сыграть без зрителей против бывшей команды своего нового главного тренера Грэма Поттера.

В этом товарищеском матче Поттер задействовал преимущественно тех, кто не играл против "Ред Булл" в Лиге Чемпионов посреди недели.

Как сообщает Evening Standard, "синие" одержали победу 2:1 в этом матче благодаря дублю своего летнего новичка Кэрни Чуквуэмеки.


Метки Брайтон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1154

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  1. skydreams 18.09.2022 16:11 # skydreams
    ГЕГЕМОНИЯ и ВЕЛИЧИЕ

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  2. thegodfather 18.09.2022 16:03 # thegodfather
    Императорси!!!!

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  3. yela 18.09.2022 15:05 # yela
    У Поттера мини предсезонка

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  4. meshuggah 18.09.2022 15:05 # meshuggah
    Императоры

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