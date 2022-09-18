"Челси" победил "Брайтон" в товарищеском матче
Воспользовавшись окном в календаре, "Челси" организовал товарищеский матч за закрытыми дверьми против "Брайтона".
Как известно, ни "Челси", ни "Брайтон" в этот уикенд не играют. Матч "синих" против "Ливерпуля" был отложен из-за похорон королевы Елизаветы II, а "чайкам" сыграть против "Кристал Пэлас" помешала забастовка работников железной дороги.
Чтобы не растерять форму, в субботу "Челси" совершил выезд на "Амекс", чтобы сыграть без зрителей против бывшей команды своего нового главного тренера Грэма Поттера.
В этом товарищеском матче Поттер задействовал преимущественно тех, кто не играл против "Ред Булл" в Лиге Чемпионов посреди недели.
Как сообщает Evening Standard, "синие" одержали победу 2:1 в этом матче благодаря дублю своего летнего новичка Кэрни Чуквуэмеки.
18.09.2022 15:00
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ГЕГЕМОНИЯ и ВЕЛИЧИЕ
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Императорси!!!!
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У Поттера мини предсезонка
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Императоры
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