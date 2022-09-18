Коллинс прождал 25 минут, чтобы извиниться перед Грилишем

Натан Коллинс и Джек Грилиш Защитник "Вулверхэмптона" Натан Коллинс прождал 25 минут после финального свистка, чтобы лично извиниться перед плеймейкером "Манчестер Сити" Джеком Грилишем.

Накануне "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение 0:3 от Сити", причем две трети матча действовал вдесятером из-за удаления Коллинса.

Натан получил прямую красную карточку от рефери Энтони Тэйлора за то, что в прыжке ударил в живот Грилиша, открывшего счет в матче уже на первой минуте.

Как сообщает Daily Mirror, после финального свистка Коллинс дождался, пока Грилиш отпразднует с командой победу и даст интервью, после чего Натан принес Джеку извинения.

Коллинс заверил оппонента, что в его поступке не было злого умысла и что он шел на мяч. Извинения были приняты, и на этом конфликт исчерпан.

Добавим, теперь Коллинс, летом купленный "волками" у "Бернли" за 20.5 млн. фунтов, будет дисквалифицирован на три матча.


Метки Вулверхэмптон, Грилиш, Коллинс, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2022 14:00

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  1. true-manc 18.09.2022 14:52 # true-manc
    респект!

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  2. mancityman 18.09.2022 14:37 # mancityman
    Красава

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  3. ganinilyha 18.09.2022 14:25 # ganinilyha
    Небывалое время для поколения тиктокеров

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  4. arhangel777 18.09.2022 14:22 # arhangel777
    Молодец, справедливо!

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