Коллинс прождал 25 минут, чтобы извиниться перед Грилишем

Защитник "Вулверхэмптона" Натан Коллинс прождал 25 минут после финального свистка, чтобы лично извиниться перед плеймейкером "Манчестер Сити" Джеком Грилишем.

Накануне "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение 0:3 от Сити", причем две трети матча действовал вдесятером из-за удаления Коллинса.



Натан получил прямую красную карточку от рефери Энтони Тэйлора за то, что в прыжке ударил в живот Грилиша, открывшего счет в матче уже на первой минуте.



Как сообщает Daily Mirror, после финального свистка Коллинс дождался, пока Грилиш отпразднует с командой победу и даст интервью, после чего Натан принес Джеку извинения.



Коллинс заверил оппонента, что в его поступке не было злого умысла и что он шел на мяч. Извинения были приняты, и на этом конфликт исчерпан.



Добавим, теперь Коллинс, летом купленный "волками" у "Бернли" за 20.5 млн. фунтов, будет дисквалифицирован на три матча.