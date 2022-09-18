Салиба рассказал о роли Артеты в своем решении остаться в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба рассказал, что главный тренер Микель Артета сыграл ключевую роль в его решении остаться с "канонирами" минувшим летом.

Свой первый матч за "Арсенал" Салиба сыграл только в августе — Артета так долго откладывал дебют Вильяма, раз за разом отсылая того в аренду, что даже появились подозрения о неприязни Микеля к 21-летнему французу.



Однако Салиба испытывает лишь благодарность к Артете, у которого он быстро стал ключевым игроком в новом сезоне.



"Мы немного поговорили в начале сезона. Он был доволен, как я провел аренду. Он очень хороший тренер, который по-настоящему знает, что делает. Он четок во всем, что говорит".



"Он помог мне быстро интегрироваться в свою систему игры. Каждый день он советует мне, как лучше действовать на поле. Я вернулся сюда, чтобы проявить себя, и было приятно так стартовать".



"Это было очень хорошее для нас начало сезона — до матча в Манчестере. Мы первые, и мы хотим продолжать в том же духе. Как каждый знает, раньше я не играл, и для меня же было лучше отправиться в аренду".



"Я молодой игрок, и всегда лучше играть и набираться опыта, совершать ошибки и учиться. Если ты не играешь, ты не можешь развиваться. Для меня было хорошо уйти на полтора года. Я вернулся сильнее и с новыми амбициями", — сообщил Салиба Canal+.