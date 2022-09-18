"Лестер" готов рассмотреть Франка и Дайча на замену Роджерсу

Томас Франк "Лестер" определил двух потенциальных кандидатов на замену своему главному тренеру Брендану Роджерсу.

Накануне "Лестер" проиграл в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 6:2, продлив свою серию из поражений в Премьер-Лиге до шести матчей.

"Лисы" остаются на самом дне турнирной таблицы с единственным набранным очком и 22 пропущенными голами в семи матчах.

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс уже признал, что может не уцелеть к концу этого международного перерыва, в течение которого владельцы клуба должны определить его судьбу.

Решение по Роджерсу пока не принято, однако The Telegraph утверждает, что боссы клуба с "Кинг Пауэр" являются большими поклонниками работы Томаса Франка в "Брентфорде".

Пока неясно, сможет ли испытывающий финансовые затруднения "Лестер" заинтересовать Франка. Также "лисы" готовы рассмотреть Шона Дайча, находящегося без клуба после своего увольнения из "Бернли" в апреле.


Метки Брентфорд, Дайч, Лестер, Роджерс, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2022 12:00

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  1. largo-winch 18.09.2022 12:26 # largo-winch
    пистец этот Лолджерс толстолобый, в акуе от его претензий на топ-коача и вьюх)) гнать его ссаными тряпками в Чолсе

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  2. true-manc 18.09.2022 12:02 # true-manc
    Франку не нужно соваться в это лестеровское болото, пускай остаётся в Брентфорде, а лисы берут себе какого-нибудь кризис-менеджера

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