"Лестер" готов рассмотреть Франка и Дайча на замену Роджерсу
"Лестер" определил двух потенциальных кандидатов на замену своему главному тренеру Брендану Роджерсу.
Накануне "Лестер" проиграл в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 6:2, продлив свою серию из поражений в Премьер-Лиге до шести матчей.
"Лисы" остаются на самом дне турнирной таблицы с единственным набранным очком и 22 пропущенными голами в семи матчах.
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс уже признал, что может не уцелеть к концу этого международного перерыва, в течение которого владельцы клуба должны определить его судьбу.
Решение по Роджерсу пока не принято, однако The Telegraph утверждает, что боссы клуба с "Кинг Пауэр" являются большими поклонниками работы Томаса Франка в "Брентфорде".
Пока неясно, сможет ли испытывающий финансовые затруднения "Лестер" заинтересовать Франка. Также "лисы" готовы рассмотреть Шона Дайча, находящегося без клуба после своего увольнения из "Бернли" в апреле.
18.09.2022 12:00
Просмотров: 532
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пистец этот Лолджерс толстолобый, в акуе от его претензий на топ-коача и вьюх)) гнать его ссаными тряпками в Чолсе
(ответить)
Франку не нужно соваться в это лестеровское болото, пускай остаётся в Брентфорде, а лисы берут себе какого-нибудь кризис-менеджера
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий