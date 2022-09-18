"Лестер" готов рассмотреть Франка и Дайча на замену Роджерсу

"Лестер" определил двух потенциальных кандидатов на замену своему главному тренеру Брендану Роджерсу.

Накануне "Лестер" проиграл в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 6:2, продлив свою серию из поражений в Премьер-Лиге до шести матчей.



"Лисы" остаются на самом дне турнирной таблицы с единственным набранным очком и 22 пропущенными голами в семи матчах.



Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс уже признал, что может не уцелеть к концу этого международного перерыва, в течение которого владельцы клуба должны определить его судьбу.



Решение по Роджерсу пока не принято, однако The Telegraph утверждает, что боссы клуба с "Кинг Пауэр" являются большими поклонниками работы Томаса Франка в "Брентфорде".



Пока неясно, сможет ли испытывающий финансовые затруднения "Лестер" заинтересовать Франка. Также "лисы" готовы рассмотреть Шона Дайча, находящегося без клуба после своего увольнения из "Бернли" в апреле.