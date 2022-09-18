Артета убежен, что Рамсдейл готов стать первым номером англичан

Аарон Рамсдейл Главный тренер "Арсенала" Микеь Артета убежден, что его голкипер Аарон Рамсдейл готов стать первым номером сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

Как известно, из-за травмы бедра основной голкипер англичан Джордан Пикфорд пропускает матчи Лиги Наций против Италии и Германии в этом месяце.

В этом может быть шанс для 24-летнего Рамсдейла произвести впечатление на рулевого национальной команды Гарета Саутгейта, и Артета всячески поддерживает своего подопечного.

"Думаю, Аарон по-настоящему уверен в себе. Это стало бы хорошей наградой для него за то, что он сделал".

"Надеюсь, выберут его. Думаю, это было бы замечательно для нас и для Аарона. В прошлом году он показал, на что способен. Будем смотреть и ждать этого решения", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Рамсдейл, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 18.09.2022 11:59 # true-manc
    некоторое время оверперформил, но потом вернулся на свой уровень дыркача. Поуп, Хендерсон, Пикфорд, потом уже, мб, Рамсдейл лишь как четвертый выбор.

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  2. largo-winch 18.09.2022 11:44 # largo-winch
    с таким дырявым воротчиком только против Гибралтаров и играть, хотя он и от них пропустить умудрится

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  3. wengerrrro 18.09.2022 11:37 # wengerrrro
    ни разу, привозит в каждом матче

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  4. england 18.09.2022 11:04 # england
    Хороший кипер, готрв однозначно

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