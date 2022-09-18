Артета убежен, что Рамсдейл готов стать первым номером англичан

Главный тренер "Арсенала" Микеь Артета убежден, что его голкипер Аарон Рамсдейл готов стать первым номером сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

Как известно, из-за травмы бедра основной голкипер англичан Джордан Пикфорд пропускает матчи Лиги Наций против Италии и Германии в этом месяце.



В этом может быть шанс для 24-летнего Рамсдейла произвести впечатление на рулевого национальной команды Гарета Саутгейта, и Артета всячески поддерживает своего подопечного.



"Думаю, Аарон по-настоящему уверен в себе. Это стало бы хорошей наградой для него за то, что он сделал".



"Надеюсь, выберут его. Думаю, это было бы замечательно для нас и для Аарона. В прошлом году он показал, на что способен. Будем смотреть и ждать этого решения", — цитирует Артету Evening Standard.