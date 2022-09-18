Артета убежен, что Рамсдейл готов стать первым номером англичан
Главный тренер "Арсенала" Микеь Артета убежден, что его голкипер Аарон Рамсдейл готов стать первым номером сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.
Как известно, из-за травмы бедра основной голкипер англичан Джордан Пикфорд пропускает матчи Лиги Наций против Италии и Германии в этом месяце.
В этом может быть шанс для 24-летнего Рамсдейла произвести впечатление на рулевого национальной команды Гарета Саутгейта, и Артета всячески поддерживает своего подопечного.
"Думаю, Аарон по-настоящему уверен в себе. Это стало бы хорошей наградой для него за то, что он сделал".
"Надеюсь, выберут его. Думаю, это было бы замечательно для нас и для Аарона. В прошлом году он показал, на что способен. Будем смотреть и ждать этого решения", — цитирует Артету Evening Standard.
18.09.2022 11:00
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некоторое время оверперформил, но потом вернулся на свой уровень дыркача. Поуп, Хендерсон, Пикфорд, потом уже, мб, Рамсдейл лишь как четвертый выбор.
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с таким дырявым воротчиком только против Гибралтаров и играть, хотя он и от них пропустить умудрится
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ни разу, привозит в каждом матче
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Хороший кипер, готрв однозначно
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