Каррагер: "Ливерпуль" еще может побороться за титул"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" все еще могут вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" неважно начал новый сезон, набрав только девять из 18 возможных очков в Премьер-Лиге. Многие уже поспешили вычеркнуть "красных" из числа претендентов на чемпионство.



Посреди недели "Ливерпуль" одержал победу 2:1 над "Аяксом" в Лиге Чемпионов, и это воодушевляет Каррагера, хотя Джейми и считает, что пока преждевременно говорить об окончании неудачной полосы.



"Они все еще могут побороться за победу в Премьер-Лиге, бесспорно".



"Но чтобы переломить тенденцию, нужно больше, чем один матч. Было пять или шесть матчей, в которых "Ливерпуль" и близко не показал своей лучшей игры".



"Против "Аякса" это была типичная игра "Ливерпуля" при Юргене Клоппе, но я думаю, им нужно больше, чем этот один матч".



"Нужно посмотреть на следующие четыре или пять матчей, чтобы понять, вернулся ли "Ливерпуль" в колею. Но было приятно видеть "Ливерпуль" снова самим собой", — сообщил Каррагер Daily Mail.