"Юнайтед" может купить Гризманна в январе

"Манчестер Юнайтед" может приобрести нападающего Антуана Гризманна в зимнее трансферное окно.

Сейчас Гризманн проводит второй подряд сезон за "Атлетико" на правах аренды из "Барселоны", но в этой кампании еще не выходил в стартовом составе команды Диего Симеоне.



Гризманн появляется на футбольном поле исключительно после часовой отметки, что должно помочь "Атлетико" сэкономить деньги на последующем выкупе Антуана.



Как сообщает The Athletic, ситуация с игровым временем не устраивает Гризманна, чье терпение на исходе. Антуан может попроситься на выход в январе, что дало бы "Юнайтед" шанс заполучить проверенного бомбардира.



Добавим, 31-летний француз забил три гола в семи матчах этого сезона, когда сыграл всего 192 минуты.