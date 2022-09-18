"Юнайтед" может купить Гризманна в январе
"Манчестер Юнайтед" может приобрести нападающего Антуана Гризманна в зимнее трансферное окно.
Сейчас Гризманн проводит второй подряд сезон за "Атлетико" на правах аренды из "Барселоны", но в этой кампании еще не выходил в стартовом составе команды Диего Симеоне.
Гризманн появляется на футбольном поле исключительно после часовой отметки, что должно помочь "Атлетико" сэкономить деньги на последующем выкупе Антуана.
Как сообщает The Athletic, ситуация с игровым временем не устраивает Гризманна, чье терпение на исходе. Антуан может попроситься на выход в январе, что дало бы "Юнайтед" шанс заполучить проверенного бомбардира.
Добавим, 31-летний француз забил три гола в семи матчах этого сезона, когда сыграл всего 192 минуты.
18.09.2022 09:00
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