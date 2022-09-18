"Барселона" задумывается о приглашении Жоржиньо

Жоржиньо "Барселона" задумывается о приглашении полузащитника "Челси" Жоржиньо свободным агентом следующим летом.

Как известно, контракт Жоржиньо истекает в конце этого сезона, и после смены владельцев "Челси" не спешит возобновлять переговоры с игроком сборной Италии о продлении сотрудничества.

Это означает, что уже с января Жоржиньо сможет общаться с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "синих", и "Барселона" готова этим воспользоваться.

Как утверждает Daily Mirror, каталонский клуб рассматривает 30-летнего Жоржиньо на замену Серхио Бускетсу, которому следующим летом исполняется 35 и контракт которого тоже истекает в конце сезона.

Для "Барселоны" крайне привлекателен тот факт, что Жоржиньо, в 2018 году купленный "Челси" у "Наполи" за 57 миллионов фунтов, может быть доступен свободным агентом, ведь клуб с "Ноу Камп" остается в крайне непростом финансовом положении.


Метки Барселона, Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2022 08:00

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  1. akado 18.09.2022 08:37 # akado
    Барса весь неликвид Челси решила подобрать. Ну, удачи.

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