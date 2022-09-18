"Барселона" задумывается о приглашении Жоржиньо

"Барселона" задумывается о приглашении полузащитника "Челси" Жоржиньо свободным агентом следующим летом.

Как известно, контракт Жоржиньо истекает в конце этого сезона, и после смены владельцев "Челси" не спешит возобновлять переговоры с игроком сборной Италии о продлении сотрудничества.



Это означает, что уже с января Жоржиньо сможет общаться с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "синих", и "Барселона" готова этим воспользоваться.



Как утверждает Daily Mirror, каталонский клуб рассматривает 30-летнего Жоржиньо на замену Серхио Бускетсу, которому следующим летом исполняется 35 и контракт которого тоже истекает в конце сезона.



Для "Барселоны" крайне привлекателен тот факт, что Жоржиньо, в 2018 году купленный "Челси" у "Наполи" за 57 миллионов фунтов, может быть доступен свободным агентом, ведь клуб с "Ноу Камп" остается в крайне непростом финансовом положении.