Конте: "Ротация — это очень важно"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что хет-трик нападающего Сона Хен Мина против "Лестера" доказывает важность ротации.

Не получив ни одного гола от Сона в восьми первых матчах сезона, на субботний поединок Премьер-Лиги против "Лестера" Конте перевел игрока Южной Кореи на лавку.



Сон появился на замену во втором тайме и оформил хет-трик в течение 14 минут, что позволило "Тоттенхэму" одержать победу 4:2. Конте рад, что у него нашелся такой джокер в запасе, и грозится повторить этот трюк с другими игроками.



"Важно понимать, что игроки могут уставать физически и душевно, когда ты играешь много матчей подряд".



"Игроки так не думают. Они думают, что могут играть в каждом матче, но я сам был игроком и знаю это как факт: если ты хочешь участвовать в важных матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, ты должен начать понимать, что ротация — это очень важно".



"Когда ты имеешь игрока такого уровня в запасе, значит ты можешь изменить игру в один момент. Это правильный путь для нас. Сегодня ротации подвергся Сон, но в следующий отрезок, когда мы сыграем 12 матчей подряд, это будут другие игроки", — цитирует Конте Sky Sports.