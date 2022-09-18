8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 18 сентября, двумя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 14:00 Онлайн-трансляция



"Брентфорд" потерпел только одно поражение в 17 последних лондонских дерби дома в рамках чемпионата — 0:1 от "Челси" в октябре 2021 (13 побед, 3 ничьи). Все 10 своих последних голов "Арсенала" в Премьер-Лиге были забиты с левой ноги. "Канониры" могут похвастать лишь одной победой в гостях у "пчел" за все время — 0:1 в мае 1947.



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки после травмы бедра. У Александра Зинченко повреждение икроножной мышцы. Мохамед Эльнени, Эмиль Смит-Роу и Рис Нелсон тоже вне игры.



В лазарете "Брентфорда" остаются Итан Пиннок и Кристиан Нергор, но свой первый матч в сезоне может сыграть Серхи Каньос, залечивший заднюю поверхность бедра.



ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 17:15 Онлайн-трансляция



"Эвертон" рискуют продлить свою безвыигрышную серию на старте сезона до семи матчей впервые с 1994/95, когда для первой победы им потребовалось аж 13 поединков. "Вест Хэм" проиграл восемь из 12 выездных матчей Премьер-Лиги в 2022 году. В прошлом сезоне "молотобойцы" выиграли обе встречи с "ирисками" — 0:1 на "Гудисон Парк" и 2:1 дома.



"Эвертон" приветствует вернувшихся в строй Абдулая Дукуре и Доминика Калверт-Левина. Джордан Пикфорд вернется только после международной паузы.



Защитник "Вест Хэма" Найеф Агерд будет лечиться до середины октября. Крейг Доусон и Аарон Крессуэлл уже поправились и даже сыграли против "Силькеборга" в Лиге Конференций в четверг.