8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 18 сентября, двумя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 14:00 Онлайн-трансляция
"Брентфорд" потерпел только одно поражение в 17 последних лондонских дерби дома в рамках чемпионата — 0:1 от "Челси" в октябре 2021 (13 побед, 3 ничьи). Все 10 своих последних голов "Арсенала" в Премьер-Лиге были забиты с левой ноги. "Канониры" могут похвастать лишь одной победой в гостях у "пчел" за все время — 0:1 в мае 1947.
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки после травмы бедра. У Александра Зинченко повреждение икроножной мышцы. Мохамед Эльнени, Эмиль Смит-Роу и Рис Нелсон тоже вне игры.
В лазарете "Брентфорда" остаются Итан Пиннок и Кристиан Нергор, но свой первый матч в сезоне может сыграть Серхи Каньос, залечивший заднюю поверхность бедра.
ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 17:15 Онлайн-трансляция
"Эвертон" рискуют продлить свою безвыигрышную серию на старте сезона до семи матчей впервые с 1994/95, когда для первой победы им потребовалось аж 13 поединков. "Вест Хэм" проиграл восемь из 12 выездных матчей Премьер-Лиги в 2022 году. В прошлом сезоне "молотобойцы" выиграли обе встречи с "ирисками" — 0:1 на "Гудисон Парк" и 2:1 дома.
"Эвертон" приветствует вернувшихся в строй Абдулая Дукуре и Доминика Калверт-Левина. Джордан Пикфорд вернется только после международной паузы.
Защитник "Вест Хэма" Найеф Агерд будет лечиться до середины октября. Крейг Доусон и Аарон Крессуэлл уже поправились и даже сыграли против "Силькеборга" в Лиге Конференций в четверг.
18.09.2022 06:00
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Вы в курсе , что на земле есть две искусственные нации ? Американцы и украинцы. Одни исключительные , другие уникальные .Эти две нации живут на чужих землях . Первая - на отобранных , вторая - на подаренных . Они по сути квартиранты , и не имеют понятия , что такое Родина.
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В Армении к приезду Нэнси Пелоси убрали все пророссийские билборды, а сами армяне вышли на улицы с флагами Армении, США и Украины. Таким образом они хотят выслужиться перед американской конгрессвумен
Перед визитом американки в Ереван услужливые армянские власти распорядились очистить дорогу из аэропорта от билбордов пророссийского содержания. В частности, убраны фото президента Путина с надписью "Навеки вместе", на другом из подобных билбордов армяне написали на нём хуйло. Также есть негласный запрет на появление российских флагов по маршруту Пелоси
Одновременно в армянском обществе резко усилилась антироссийская агитация. Паблики снова забиты обвинениями в адрес России в "сдаче Арцаха" и "сдаче Армении" и о том, что "русские всегда предадут". Осторожными, но колкими выражениями в отношении Москвы по традиции отмечаются и представители разных ветвей власти из "команды Пашиняна".
Прямо сейчас армяне выходят на улицы и площади Еревана, готовясь встретить Нэнси Пелоси под флагами Армении и Украины.
Таким образом армяне решили показать Нэнси, что в конфликте между Украиной и РФ, они поддерживают вовсе не РФ, как говорят злые языки, а Украину, которая также настрадалась от России, как и сама Армения
В самом же городе ажиотаж и радостное волнение. Визит Пелоси в Армению подаётся как событие национального масштаба. До чего же всё-таки армяне изворотливые, вот увидите, что в случае если Армения не добьется нужных результатов от США, то уже на следующей день всё вернётся на круги своя и все снятое, вновь будет висеть на том же месте.
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Салями абед патсани
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Ебалочка для Арсеналочки!
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