8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Бен Уайт и Айвен Тоуни В воскресенье, 18 сентября, двумя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 14:00 Онлайн-трансляция

"Брентфорд" потерпел только одно поражение в 17 последних лондонских дерби дома в рамках чемпионата — 0:1 от "Челси" в октябре 2021 (13 побед, 3 ничьи). Все 10 своих последних голов "Арсенала" в Премьер-Лиге были забиты с левой ноги. "Канониры" могут похвастать лишь одной победой в гостях у "пчел" за все время — 0:1 в мае 1947.

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки после травмы бедра. У Александра Зинченко повреждение икроножной мышцы. Мохамед Эльнени, Эмиль Смит-Роу и Рис Нелсон тоже вне игры.

В лазарете "Брентфорда" остаются Итан Пиннок и Кристиан Нергор, но свой первый матч в сезоне может сыграть Серхи Каньос, залечивший заднюю поверхность бедра.

ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 17:15 Онлайн-трансляция

"Эвертон" рискуют продлить свою безвыигрышную серию на старте сезона до семи матчей впервые с 1994/95, когда для первой победы им потребовалось аж 13 поединков. "Вест Хэм" проиграл восемь из 12 выездных матчей Премьер-Лиги в 2022 году. В прошлом сезоне "молотобойцы" выиграли обе встречи с "ирисками" — 0:1 на "Гудисон Парк" и 2:1 дома.

"Эвертон" приветствует вернувшихся в строй Абдулая Дукуре и Доминика Калверт-Левина. Джордан Пикфорд вернется только после международной паузы.

Защитник "Вест Хэма" Найеф Агерд будет лечиться до середины октября. Крейг Доусон и Аарон Крессуэлл уже поправились и даже сыграли против "Силькеборга" в Лиге Конференций в четверг.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 18.09.2022 07:11 # hunter022
    Вы в курсе , что на земле есть две искусственные нации ? Американцы и украинцы. Одни исключительные , другие уникальные .Эти две нации живут на чужих землях . Первая - на отобранных , вторая - на подаренных . Они по сути квартиранты , и не имеют понятия , что такое Родина.

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  2. intellect 18.09.2022 06:40 # intellect
    В Армении к приезду Нэнси Пелоси убрали все пророссийские билборды, а сами армяне вышли на улицы с флагами Армении, США и Украины. Таким образом они хотят выслужиться перед американской конгрессвумен

    Перед визитом американки в Ереван услужливые армянские власти распорядились очистить дорогу из аэропорта от билбордов пророссийского содержания. В частности, убраны фото президента Путина с надписью "Навеки вместе", на другом из подобных билбордов армяне написали на нём хуйло. Также есть негласный запрет на появление российских флагов по маршруту Пелоси

    Одновременно в армянском обществе резко усилилась антироссийская агитация. Паблики снова забиты обвинениями в адрес России в "сдаче Арцаха" и "сдаче Армении" и о том, что "русские всегда предадут". Осторожными, но колкими выражениями в отношении Москвы по традиции отмечаются и представители разных ветвей власти из "команды Пашиняна".

    Прямо сейчас армяне выходят на улицы и площади Еревана, готовясь встретить Нэнси Пелоси под флагами Армении и Украины.
    Таким образом армяне решили показать Нэнси, что в конфликте между Украиной и РФ, они поддерживают вовсе не РФ, как говорят злые языки, а Украину, которая также настрадалась от России, как и сама Армения

    В самом же городе ажиотаж и радостное волнение. Визит Пелоси в Армению подаётся как событие национального масштаба. До чего же всё-таки армяне изворотливые, вот увидите, что в случае если Армения не добьется нужных результатов от США, то уже на следующей день всё вернётся на круги своя и все снятое, вновь будет висеть на том же месте.

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  3. liverpo0ol 18.09.2022 06:28 # liverpo0ol
    Салями абед патсани

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  4. largo-winch 18.09.2022 06:16 # largo-winch
    Ебалочка для Арсеналочки!

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