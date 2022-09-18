Роджерс признал, что "Лестер" может его уволить

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс признал, что ему может грозить увольнение в предстоящий международный перерыв.

Владельцы клубов Премьер-Лиги часто используют паузы на игры сборных, чтобы произвести тренерскую перестановку, и Роджерс опасается, что на сей раз может быть его черед.



В субботу "Лестер" проиграл "Тоттенхэму" 6:2, потерпев шестое подряд поражение в Премьер-Лиге. Теперь Брендан ждет вердикта своих боссов.



"Если честно, я не знаю, что решит клуб. Каким бы ни было их решение, я отнесусь к нему с уважением. Я чувствую, что сегодня вечером в первом тайме команда продемонстрировала, что обладает уверенностью в себе, изобретательностью, может прессинговать. Нужно лишь отсечь ошибки".



"Бесспорно, это был тяжелый старт сезона, особенно после такого лета. "Тоттенхэм" на выезде, "Арсенал" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома".



"Наверное, это хорошее время для перерыва, чтобы перезагрузиться и разорвать летний цикл. В этом матче было много вещей, в которых мы были очень хороши".



"Владельцы поступят так, как посчитают необходимым. Я не глуп и знаю футбол. Сложно ожидать, что тебя будут хвалить после шести поражений подряд", — цитирует Роджерса Daily Mail.