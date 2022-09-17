Сон: "Не мог поверить, когда забил"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин признался, что испытал огромное облегчение от своих первых голов в новом сезоне.

До субботнего матча Премьер-Лиги против "Лестера" Сон никак не мог забить, что в итоге стоило ему места в стартовом составе.



Однако, появившись против "лис" на замену, Сон оформил хет-трик и помог "шпорам" одержать яркую победу 6:2. 30-летний южнокореец чувствует, что это переломный момент для него.



"Это удивительное ощущение. Особенно потому, что игра еще не закончилась — я вышел на поле при счете 3:2. Это был тяжелый матч, и было невероятно победить таким образом".



"Я не мог поверить, когда забил. Все то разочарование, расстройство и негатив, что я испытывал, просто ушли. Я не мог сдвинуться с места, поэтому остался стоять. Это по-настоящему осчастливило меня".



"Порой футбол бывает безумным. Иногда мяч не хочет идти в сетку, а сегодня он сделал это трижды. Это все меняет. Я научился столь многому в этот тяжелый период. Мне нужно упорно трудиться каждый раз, когда я получаю шанс".



"Мне повезло забить три гола, и я по-настоящему горжусь", — сообщил Сон BBC.