Лукаку не нужен Поттеру в "Челси"

Ромелу Лукаку Смена главного тренера в "Челси" мало что меняет в плане долгосрочных перспектив нападающего Ромелу Лукаку на "Стэмфорд Бридж".

Проведя всего один сезон в "Челси" после своего дорогостоящего трансфера, минувшим летом Лукаку вернулся в "Интер" на правах аренды.

В прошлом сезоне Ромелу открыто раскритиковал бывшего наставника "синих" Томаса Тухеля, который в ответ перестал ему доверять во второй половине кампании.

Однако новый рулевой "Челси" Грэм Поттер не планирует давать Лукаку второй шанс и считает, что Ромелу не соответствует профилю нападающего, который ему нужен. В то же время и сам бельгиец не хочет возвращаться в Лондон.

По информации Calcio Mercato, "Челси" и "Интер" уже установили контакт, чтобы найти решение, которое позволит Лукаку задержаться на "Сан-Сиро" после окончания аренды.


Метки Интер, Лукаку, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 17.09.2022 23:20 # suddenly
    Обратно за 30 лямов продадут :)

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  2. brown-ale 17.09.2022 22:36 # brown-ale
    Такое ощущение, что Маринку выгнали чисто за этот фейл с Лукакусом.

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  3. slash-lfc 17.09.2022 22:13 # slash-lfc
    Где ноунейм-пуффендуй и где КОРОЛЬ Лулу. Будет с xуитой на Бройе героические ничейки с Борнмутами катать пхехехехехе

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