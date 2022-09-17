Лукаку не нужен Поттеру в "Челси"
Смена главного тренера в "Челси" мало что меняет в плане долгосрочных перспектив нападающего Ромелу Лукаку на "Стэмфорд Бридж".
Проведя всего один сезон в "Челси" после своего дорогостоящего трансфера, минувшим летом Лукаку вернулся в "Интер" на правах аренды.
В прошлом сезоне Ромелу открыто раскритиковал бывшего наставника "синих" Томаса Тухеля, который в ответ перестал ему доверять во второй половине кампании.
Однако новый рулевой "Челси" Грэм Поттер не планирует давать Лукаку второй шанс и считает, что Ромелу не соответствует профилю нападающего, который ему нужен. В то же время и сам бельгиец не хочет возвращаться в Лондон.
По информации Calcio Mercato, "Челси" и "Интер" уже установили контакт, чтобы найти решение, которое позволит Лукаку задержаться на "Сан-Сиро" после окончания аренды.
17.09.2022 22:00
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Обратно за 30 лямов продадут :)
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Такое ощущение, что Маринку выгнали чисто за этот фейл с Лукакусом.
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Где ноунейм-пуффендуй и где КОРОЛЬ Лулу. Будет с xуитой на Бройе героические ничейки с Борнмутами катать пхехехехехе
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