"Тоттенхэм" надругался над "Лестером"

"Тоттенхэм" надругался над замыкающим таблицу Премьер-Лиги "Лестером", одержав победу со счетом 6:2.

После неудачного выезда в Лиссабон посреди недели главный тренер "шпор" Антонио Конте вывел из стартового состава Кристиана Ромеро, Бена Дэвиса, Эмерсона Рояла и Сона Хен Мина. Их заменили Клеман Лангле, Давинсон Санчес, Райан Сессеньон и Деян Кулусевски.



В старт "лис" влились дебютант Ваут Фас, Тимоти Кастань и Кирнан Дьюсбери-Холл.



Уже на четвертой минуте хозяева получили пенальти в свои ворота после фола Санчеса на Джеймсе Джастине. Уго Льорис отразил удар Юри Тилеманса с 11-метровой отметки, но слишком рано покинул линию ворот, и рефери велел перебить. Со второй попытки бельгиец поразил цель — 0:1.



Однако ответ "Тоттенхэма" последовал незамедлительно. После нехитрого розыгрыша углового и навеса Кулусевски к дальней штанге Харри Кейн скинул мяч в ворота головой — 1:1.



"Шпоры" не показывали ничего выдающегося, но на 21-й минуте вышли вперед. Иван Перишич подал угловой, а Эрик Дайер сыграл головой у ближней штанги — 2:1.



Спустя шесть минут еще один угловой у ворот "Лестера" обернулся тем, что мяч оказался в воротах, однако на сей раз гол не был засчитан из-за атаки на голкипера Данни Уорда.



Счет подгонял "лис" вперед, а "Тоттенхэм" отошел назад и особо не мешал сопернику атаковать. В итоге это обернулось голом. На 41-й минуте Джеймс Мэддисон классно пробил с лету после передачи с правого фланга от Кастаня — 2:2.



"Шпоры" еще могли отправиться на перерыв, ведя в счете, но Уорд перевел в перекладину удар Санчеса головой.



Второй тайм начался с того, что Родриго Бентанкур обокрал зазевавшегося Уилфрида Ндиди и с подступов к штрафной пробил в нижний угол ворот — 3:2.



"Лисы" вновь помчались отыгрываться и подвергли соперника определенному давлению, но на 73-й минуте все стало окончательно ясно. Появившийся на замену Сон Хен Мин продвинулся вперед и, не входя в штрафную, нанес крученый удар под перекладину — 4:2.



Гости выбросили белый флаг, и хозяева этим воспользовались, чтобы забить пятый гол. На 84-й минуте Сон почти с той же точки нанес удар в другой угол ворот — 5:2.



На 86-й минуте истосковавшийся по голам Сон еще раз отправил мяч в ворота Уорда, завершив кинжальную контратаку своей команды. Сперва лайнсмен зафиксировал офсайд, но система VAR определила, что гол был легитимным — 6:2.



"Лестер" продолжает демонстрировать ужасную игру в обороне, хотя в остальном не так уж плох. "Тоттенхэму" было очень легко забивать свои голы, и каждый угловой у ворот Данни Уорд бы очень опасным.



"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче