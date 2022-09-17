Гвардиола: "Безусловно доверяю Грилишу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего плеймейкера Джека Грилиша, открывшего счет своим голам в новом сезоне.

Отличившись против "Вулверхэмптона" уже на первой минуте, Грилиш поблагодарил Гвардиолу за доверие в своем послематчевой интервью.



Хосеп рад за своего подопечного, но считает, что эта благодарность является излишней.



"Они здесь, потому что я безусловно доверяю им, всем им. Я знаю их. Я безусловно доверяю им, и Джек — не исключение. Он забил гол и показал хорошую игру. Каждый раз, когда он оказывался с мячом, он шел обыгрывать крайнего защитника один в один. Пускай он не забивал и не ассистировал (до сегодняшнего дня), но это было вопросом времени".



"Им не нужно благодарить меня. Я доверяю им всем, и они должны играть ради себя. Конечно, я рад за них, рад победе, рад проявленному им характеру. Поэтому я рад, что он забил гол", — цитирует Гвардиолу The Independent.