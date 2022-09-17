Филлипсу грозит операция на плече
Полузащитнику "Манчестер Сити" Калвину Филлипсу грозит операция на плече, что поставило бы под вопрос его участие на ЧМ-2022 в Катаре.
Филлипса не оказалось в заявке "Сити" на субботний матч Премьер-Лиги против "Вулврхэмптона", хотя посреди недели Калвин отметился поздним появлением на замену против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов.
Как сообщает Sky Sports, проблема с плечом возникла у Филлипса на тренировке "горожан" в четверг, и в данный вопрос решается вопрос о хирургической процедуре.
26-летний англичанин еще не появлялся в стартовом составе "Сити" после своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов в июле.
Добавим, свою предварительную заявку на ЧМ-2022 в Катаре главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен назвать 21 октября.
17.09.2022 20:00
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