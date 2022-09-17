Грилиш: "Я должен забивать и ассистировать больше"

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш признал, что он должен больше забивать и ассистировать.

В субботу Грилиш положил начало разгрому "Вулверхэмптона" со счетом 0:3, отличившись уже на первой минуте. Это был первый гол Джека в новом сезоне.



Грилиш благодарен своему тренеру Хосепу Гвардиоле, который доверил ему место в стартовом составе, и надеется, что его следующего гола не придется ждать так долго.



"Все уже заждались. Я не забивал с матча против "Вест Хэма" (в мае), поэтому было приятно открыть счет своим голам в этом сезоне".



"Гвардиола великолепен со мной. Я должен поблагодарить его за то, что он дал мне возможность после моей игры в среду, когда я совершенно не был на высоте. Надеюсь, я отблагодарил его".



"Я должен забивать больше, я должен ассистировать больше. Забивать и ассистировать — это единственное, что я могу".



"Люди всегда будут говорить обо мне. Если вы посмотрите, за свою карьеру я забил не так много, как некоторые другие. Я хочу улучшить это в своей игре", — цитирует Грилиша Daily Mail.