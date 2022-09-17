Дейн рассказал, что владельцы "Сити" могли купить "Арсенал"

Бывший вице-президент "Арсенала" Дэвид Дейн рассказал, что владельцы "Манчестер Сити" могли купить "канониров" вместо клуба с "Этихад".

Халдун Аль Мубарак и шейх Мансур трансформировали "Сити" в настоящий топ-клуб после приобретения "горожан" в 2008 году, однако еще до того, как эта сделка была заключена, на представителя правительства Абу-Даби вышел Дейн, искавший щедрого инвестора для "Арсенала".



"Они подняли "Манчестер Сити" на другой уровень, и то же самое могло произойти с "Арсеналом". Я встречался с ним (Аль Мубараком), когда был готов продать свои акции".



"Я пытался выяснить, будет ли ему это интересно, но позже он купил "Манчестер Сити".



"Конечно, все мы можем быть умны задним числом. Я определил Стэна (Кроенке) в качестве потенциального покупателя. Я хотел, чтобы акции оказались в надежных руках".



"Я хотел найти тех, кто обладает финансовой мощью, что однажды могло бы помочь клубу. Я видел, куда движется футбол. С приходом Абрамовича (в "Челси"), учитывая его траты, игра изменилась".



"Я чувствовал, что нам нужно не отставать. "Манчестер Юнайтед" собирал по 60,000 зрителей на своих матчах, а наш "Хайбери" вмешал только 36,000, и нам требовался более внушительный стадион. А на это нужно было найти финансирование", — сообщил Дейн talkSPORT.