Роджерс призвал Варди стать "лучшей версией себя"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс призвал нападающего Джейми Варди стать "лучшей версией себя".

Варди становился лучшим бомбардиром "Лестера" в семи предыдущих сезонах, и неважная форма Джейми является одной из причин, почему "лисы" провалили старт новой кампании.



Варди до сих пор не открыл счет своим голам в новом сезоне, однако Роджерс надеется, что его ветеран нащупает свою игру.



"Джейми понимает свое положение. В январе ему исполнится 36, и он знает, что не сможет продолжать играть вечно. Нам просто нужно контролировать его состояние, чтобы он был лучшей версией себя".



"Когда я пришел сюда в 2019, люди списывали его со счетов, но он приносил огромную пользу нам все эти годы".



"Когда приходит время, и ты уже не тот, что прежде, это становится вызовом для любого игрока, особенно для игроков топ-уровня. С этим всегда сложно смириться. Однако ты должен попытаться поддерживать команду и коллектив, а также стараться изо всех сил, когда тебя просят сыграть. Он делает все возможное, чтобы ухаживать за собой", — цитирует Роджерса Daily Mail.