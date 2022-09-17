"Сити" разгромил "Вулверхэмптон" и возглавил Премьер-Лигу

"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 0:3 и минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно матча против "Саутгемптона" две недели назад в стартовом составе "волков" произошло только одно изменение. Вместо травмированного Саши Калайджича появился Гонсалу Гедеш. Диего Коста в заявку не попал.



После победы 2:1 над дортмундской "Боруссии" посреди недели из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез. Их заменили Рубен Диаш, Фил Фоден и Бернарду Силва.



Гостям удалось открыть счет уже на первой минуте. Фоден на правом фланге сделал пас пяткой на Кевина Де Брюйне, а тот прострелил во вратарскую, где Джек Грилиш поразил цель с пары метров — 0:1.



На шестой минуте мяч еще раз побывал в воротах хозяев, но гол Родри не был засчитан из-за атаки на голкипера Жозе Са.



Прошло 10 минут, и "Сити" все-таки удвоил счет. Эрлинг Холанд получил свободное пространство, продвинулся до подступов к штрафной и нанес удар в нижний угол ворот — 0:2.



"Вулверхэмптон" предпринимал кое-какие попытки огрызаться, но на 33-й минуте положение "волков" стало катастрофическим, потому что Натан Коллинс шипами врезал Грилишу по животу и получил прямую красную карточку.



Оставшись вдесятером, хозяева ушли в глухую оборону. "Сити" атаковать не перестал, но реальных моментов не создавал.



Во втором тайме "горожане" остались в энергосберегающем режиме. "Вулверхэмптон" даже стал совершать вылазки, но с дефицитом в одного игрока атаковать было непросто.



Надежды хозяев вернуть игре интригу были похоронены на 69-й минуте. Де Брюйне сыграл в стенку с Холандом на правом фланге и прострелил к ближней штанге, где Фоден в касание направил мяч в ворота — 0:3. Больше "волки" уже не сопротивлялись.



"Вулверхэмптону" не удалось дать бой фавориту. Пропущенный на первой минуте гол и удаление Коллинса сильно нарушили планы "волков", позволив "Сити" одержать комфортную победу.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче