"Сити" разгромил "Вулверхэмптон" и возглавил Премьер-Лигу

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 0:3 и минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно матча против "Саутгемптона" две недели назад в стартовом составе "волков" произошло только одно изменение. Вместо травмированного Саши Калайджича появился Гонсалу Гедеш. Диего Коста в заявку не попал.

После победы 2:1 над дортмундской "Боруссии" посреди недели из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез. Их заменили Рубен Диаш, Фил Фоден и Бернарду Силва.

Гостям удалось открыть счет уже на первой минуте. Фоден на правом фланге сделал пас пяткой на Кевина Де Брюйне, а тот прострелил во вратарскую, где Джек Грилиш поразил цель с пары метров — 0:1.

На шестой минуте мяч еще раз побывал в воротах хозяев, но гол Родри не был засчитан из-за атаки на голкипера Жозе Са.

Прошло 10 минут, и "Сити" все-таки удвоил счет. Эрлинг Холанд получил свободное пространство, продвинулся до подступов к штрафной и нанес удар в нижний угол ворот — 0:2.

"Вулверхэмптон" предпринимал кое-какие попытки огрызаться, но на 33-й минуте положение "волков" стало катастрофическим, потому что Натан Коллинс шипами врезал Грилишу по животу и получил прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, хозяева ушли в глухую оборону. "Сити" атаковать не перестал, но реальных моментов не создавал.

Во втором тайме "горожане" остались в энергосберегающем режиме. "Вулверхэмптон" даже стал совершать вылазки, но с дефицитом в одного игрока атаковать было непросто.

Надежды хозяев вернуть игре интригу были похоронены на 69-й минуте. Де Брюйне сыграл в стенку с Холандом на правом фланге и прострелил к ближней штанге, где Фоден в касание направил мяч в ворота — 0:3. Больше "волки" уже не сопротивлялись.

"Вулверхэмптону" не удалось дать бой фавориту. Пропущенный на первой минуте гол и удаление Коллинса сильно нарушили планы "волков", позволив "Сити" одержать комфортную победу.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2022 16:25

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 17.09.2022 18:08 # takernotagiver
    Чертовы говножане на троне, мешки гребаные

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  2. jirrort 17.09.2022 18:07 # jirrort
    Зачем миру нужен футбол, если в нём не будет матчей ФК ГРИФФИНДОРСИ?

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  3. thegodfather 17.09.2022 18:06 # thegodfather
    С баварией явно траблы.
    И победа над барсой вне логики, барса лучше была.
    Нагельсман не такой уж и гений, как его рисовали пару лет назад.
    Тухеля в баварию!

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  4. kipeloff89 17.09.2022 17:45 # kipeloff89
    Красиво там Касл душит, красавцы

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  5. thegodfather 17.09.2022 17:43 # thegodfather
    бД-щальке

    шальке удары 0(0)

    блять что орки сделали с этим клубом....

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  6. narcot-fake 17.09.2022 17:40 # narcot-fake
    Нардеп от "Слуги народа" забылся просмотреть, во что одет перед мероприятием на Сумщине

    Николай Задорожный явился поздравить работников леса в кофте с большим логотипом "V". А эта одна из букв, которая является негативным триггером для жителей Украины, а тем более для многострадальной Сумщины.

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  7. true-manc 17.09.2022 17:29 # true-manc
    Ильяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяс

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  8. true-manc 17.09.2022 17:25 # true-manc
    > MOTM - Джек Грилиш

    КОРОЛЬ!!!

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  9. godcapper 17.09.2022 17:23 # godcapper
    вот не понимаю каклов. были же люди как люди, вместе ржали со всякой лгбт хуйни, орали с блма, понимание было что на западе культура вырождения человечества, чайлдфри всякое, инцест порно и т.д. как за десять лет люди могут поменяться под влиянием я в шоковой заморозке ваще. теперь якобы мы разные люди. орки это второй сорт а ночные эльфы на каклах поверили что они "другие" и долбят потихоньку друг друга в жёпу, даже в диалогах видно как иммигранты через пространство друг другу в жёпе кочергой ковыряют после каждого "слава украине"

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  10. true-manc 17.09.2022 17:23 # true-manc
    > Ассист КДБ на Фодена стал 92-м его ассистом в рамках АПЛ, и он сравнялся по этому показателю со Стивеном Джеррардом

    пись-пись на собачку

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  11. narcot-fake 17.09.2022 17:20 # narcot-fake
    ВУХАХАХАХАХАХА



    На вилле Дмитрия Киселева в Крыму неизвестный сжег две машины


    Как сообщает канал «Осторожно, новости», в ночь на 17 сентября неизвестный проник на территорию виллы телеведущего Дмитрия Киселева в Коктебеле и поджег две машины — внедорожник и гольф-кар.

    Канал отмечает, что поджигатель был в толстовке с капюшоном, его лицо скрывала медицинская маска, а на ноги были надеты бахилы. Он скрылся. МВД возбудило уголовное дело по ч.2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

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  12. narcot-fake 17.09.2022 17:19 # narcot-fake
    СМИ: В Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу, по которой российские войска перевозили оружие


    Об этом сообщает «Риа-Мелитополь», не раскрывая источники информации. По информации регионального агентства, участники «мелитопольского сопротивления» разрушили приемо-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути.

    Взорванное полотно, утверждает агентство, использовалось российскими войсками для доставки оружия и топлива для военной техники из Крыма. В результате взрывов погибших и пострадавших нет.

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  13. takernotagiver 17.09.2022 17:14 # takernotagiver
    Укроп как клоп - мал да вонюч (Николай Дроздов)

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  14. liverputin 17.09.2022 17:12 # liverputin
    усыпите пидарастерку пж

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  15. ganinilyha 17.09.2022 17:10 # ganinilyha
    Завтра Роджерса уволят кстати

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  16. mc-od 17.09.2022 17:08 # mc-od
    На классе, по-чемпионски. Все идет как я и предсказывал...

    P.S. C'mon UKRAINE! C'mon KPACUBO! (c)

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  17. chr1s8rown 17.09.2022 17:03 # chr1s8rown
    сломайте суку хохлонда пидораса

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  18. thegodfather 17.09.2022 16:59 # thegodfather
    баля братишки не могу смотреть футбол. Сразу вспоминаю об ИМПЕРАТОРСИ. Я даже начинаю его ненавидить с глубине души, потому что он заставляет меня грустить от мысли, что я не увижу ИМПЕРАТОРСИ до 1 октября.

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  19. iskander8sg 17.09.2022 16:55 # iskander8sg
    Кто пользуется очками для компютера?
    Что бы посоветовали(зрение 100%, конечно, нужна лишь защита от синего)?

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  20. liverputin 17.09.2022 16:50 # liverputin
    КОРОЛИ!!!

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