"Сити" разгромил "Вулверхэмптон" и возглавил Премьер-Лигу
"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 0:3 и минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге.
Относительно матча против "Саутгемптона" две недели назад в стартовом составе "волков" произошло только одно изменение. Вместо травмированного Саши Калайджича появился Гонсалу Гедеш. Диего Коста в заявку не попал.
После победы 2:1 над дортмундской "Боруссии" посреди недели из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез. Их заменили Рубен Диаш, Фил Фоден и Бернарду Силва.
Гостям удалось открыть счет уже на первой минуте. Фоден на правом фланге сделал пас пяткой на Кевина Де Брюйне, а тот прострелил во вратарскую, где Джек Грилиш поразил цель с пары метров — 0:1.
На шестой минуте мяч еще раз побывал в воротах хозяев, но гол Родри не был засчитан из-за атаки на голкипера Жозе Са.
Прошло 10 минут, и "Сити" все-таки удвоил счет. Эрлинг Холанд получил свободное пространство, продвинулся до подступов к штрафной и нанес удар в нижний угол ворот — 0:2.
"Вулверхэмптон" предпринимал кое-какие попытки огрызаться, но на 33-й минуте положение "волков" стало катастрофическим, потому что Натан Коллинс шипами врезал Грилишу по животу и получил прямую красную карточку.
Оставшись вдесятером, хозяева ушли в глухую оборону. "Сити" атаковать не перестал, но реальных моментов не создавал.
Во втором тайме "горожане" остались в энергосберегающем режиме. "Вулверхэмптон" даже стал совершать вылазки, но с дефицитом в одного игрока атаковать было непросто.
Надежды хозяев вернуть игре интригу были похоронены на 69-й минуте. Де Брюйне сыграл в стенку с Холандом на правом фланге и прострелил к ближней штанге, где Фоден в касание направил мяч в ворота — 0:3. Больше "волки" уже не сопротивлялись.
"Вулверхэмптону" не удалось дать бой фавориту. Пропущенный на первой минуте гол и удаление Коллинса сильно нарушили планы "волков", позволив "Сити" одержать комфортную победу.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
17.09.2022 16:25
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Чертовы говножане на троне, мешки гребаные
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Зачем миру нужен футбол, если в нём не будет матчей ФК ГРИФФИНДОРСИ?
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С баварией явно траблы.
И победа над барсой вне логики, барса лучше была.
Нагельсман не такой уж и гений, как его рисовали пару лет назад.
Тухеля в баварию!
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Красиво там Касл душит, красавцы
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бД-щальке
шальке удары 0(0)
блять что орки сделали с этим клубом....
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> MOTM - Джек Грилиш
КОРОЛЬ!!!
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вот не понимаю каклов. были же люди как люди, вместе ржали со всякой лгбт хуйни, орали с блма, понимание было что на западе культура вырождения человечества, чайлдфри всякое, инцест порно и т.д. как за десять лет люди могут поменяться под влиянием я в шоковой заморозке ваще. теперь якобы мы разные люди. орки это второй сорт а ночные эльфы на каклах поверили что они "другие" и долбят потихоньку друг друга в жёпу, даже в диалогах видно как иммигранты через пространство друг другу в жёпе кочергой ковыряют после каждого "слава украине"
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> Ассист КДБ на Фодена стал 92-м его ассистом в рамках АПЛ, и он сравнялся по этому показателю со Стивеном Джеррардом
пись-пись на собачку
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ВУХАХАХАХАХАХА
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На классе, по-чемпионски. Все идет как я и предсказывал...
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