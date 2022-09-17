Ромеро: "Ван Дейк и Мартинес — лучшие защитники в Премьер-Лиге"

Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро назвал двух лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции.

Несмотря на очевидный спад Виргила Ван Дейка в этом сезоне, Ромеро по-прежнему считает вице-капитана "Ливерпуля" лучшим защитником в Премьер-Лиге.

В один ряд с Ван Дейком Ромеро неожиданно ставит своего партнера по сборной Аргентины Лисандро Мартинеса, который только минувшим летом присоединился к "Манчестер Юнайтед".

"В прежние времена мне всегда нравилось смотреть "Барселону", потому что я обожал Карлеса Пуйоля и Жерара Пике, а также Хавьера Маскерано, когда тот играл там. Та команда играла красиво".

"Наши дни? Сегодня, на мой взгляд, лучшие защитники — это Виргил Ван Дейк, как и всегда, и Лисандро Мартинес из "Манчестер Юнайтед". На мой взгляд, они лучшие в Премьер-Лиге", — сообщил Ромеро Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Мартинес, Премьер-Лига, Ромеро, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2022 16:00

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  1. akado 17.09.2022 16:16 # akado
    Ну, сейчас Ван Дик уже не тот конечно, за былые заслуги ему выписывает.

    (ответить)

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