Ромеро: "Ван Дейк и Мартинес — лучшие защитники в Премьер-Лиге"
Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро назвал двух лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции.
Несмотря на очевидный спад Виргила Ван Дейка в этом сезоне, Ромеро по-прежнему считает вице-капитана "Ливерпуля" лучшим защитником в Премьер-Лиге.
В один ряд с Ван Дейком Ромеро неожиданно ставит своего партнера по сборной Аргентины Лисандро Мартинеса, который только минувшим летом присоединился к "Манчестер Юнайтед".
"В прежние времена мне всегда нравилось смотреть "Барселону", потому что я обожал Карлеса Пуйоля и Жерара Пике, а также Хавьера Маскерано, когда тот играл там. Та команда играла красиво".
"Наши дни? Сегодня, на мой взгляд, лучшие защитники — это Виргил Ван Дейк, как и всегда, и Лисандро Мартинес из "Манчестер Юнайтед". На мой взгляд, они лучшие в Премьер-Лиге", — сообщил Ромеро Sky Sports.
17.09.2022 16:00
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Ну, сейчас Ван Дик уже не тот конечно, за былые заслуги ему выписывает.
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