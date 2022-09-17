Каррагер раскритиковал Бели

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал владельца "Челси" Тодда Бели, предложившего реформы для Премьер-Лиги.

На текущей неделе Бели предложил Премьер-Лиге брать пример с американского спорта, выразив мнение, что на матче всех звезд можно было бы заработать хорошие деньги для поддержки низших дивизионов.



За этими комментариями Каррагеру мерещится призрак Европейской Суперлиги, от которой ведущие клубы Англии и Европы отказались в апреле 2021 после крайне негативной реакции общественности.



"Что касается комментариев Бели посреди недели, то больше всего меня беспокоит их цинизм, если быть честным. Те помыслы, из-за которых Суперлига потерпела фиаско, не мертвы, они просто находятся в спячке, и бизнесмены вроде Бели ждут следующей возможности, чтобы изменить игру в соответствии со свои искаженным видением. Из его комментариев следует, что английский футбол генерирует не так много денег, как следовало бы".



"Именно поэтому мой коллега по Sky Sports Гари Невилл так настойчиво выступает за независимый регулятор, который предотвратил бы превращение этого "варианта" в план, сформулированный самыми могущественными клубами".



"Что меня по-настоящему раздражает, так это тот надменный тон, в котором эта идея была озвучена. Бели сначала говорит, а думает позже, и это должно насторожить фанатов "Челси". Либо он не посоветовался насчет восприятия публикой таких комментариев, либо — что еще хуже — он не прислушался к совету", — сообщил Каррагер The Telegraph.