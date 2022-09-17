Артету беспокоит форма Сит-Роу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что его беспокоит форма полузащитника Эмиля Смит-Роу в этом сезон.

22-летний Смит-Роу очень убедительно провел сезон 2021/22, забив 10 голов в Премьер-Лиге и став вызываться в сборную Англии.



В этой же кампании дела Смит-Роу совершенно не ладятся. Эмиль отметился лишь четырьмя появлениями на замену, а перед матчем против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" травмировался уже на разминке, и это тревожит Артету.



"Меня беспокоит тот факт, что мы не можем на него рассчитывать, а когда он пытается тренироваться, то не чувствует себя на 100 процентов в порядке или свободным от боли. Это главное беспокойство, и мы должны найти решение. Мы пытаемся сделать это".



"Это очень расстраивает. Он тот парень, который любит играть в футбол. Это самая важная вещь в его жизни. И когда он не может делать это, особенно после серии сыгранных подряд и сыгранных хорошо матчей в прошлом году, это просто сложно. Однако травмы — это часть футбола, и они у тебя все равно будут на некоторой стадии твоей карьеры. Вопрос в том, как ты справишься с этими сложными моментами и сделаешь ли следующий шаг", — цитирует Артету The Guardian.