"Челси" решил побороться за Беллингема
"Челси" решил, что поборется за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингем следующим летом.
Несмотря на то, что Беллингем оценивается в 100 миллионов фунтов, Джуд интересен целому ряду европейских грандов во главе с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".
И The Sun утверждает в эксклюзивном материале, что "Челси" решил не оставаться в стороне. Минувшим летом владелец "синих" Тодд Бели уже показал свою готовность щедро инвестировать в будущее.
19-летний Беллингем, несмотря на свою дороговизну, стал бы отличной инвестицией на многие годы вперед, что особенно актуально в свете истекающих в конце сезона контрактов Нголо Канте и Жоржиньо.
17.09.2022 12:00
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Денежный мешок.
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