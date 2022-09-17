"Челси" решил побороться за Беллингема

"Челси" решил, что поборется за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингем следующим летом.

Несмотря на то, что Беллингем оценивается в 100 миллионов фунтов, Джуд интересен целому ряду европейских грандов во главе с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".



И The Sun утверждает в эксклюзивном материале, что "Челси" решил не оставаться в стороне. Минувшим летом владелец "синих" Тодд Бели уже показал свою готовность щедро инвестировать в будущее.



19-летний Беллингем, несмотря на свою дороговизну, стал бы отличной инвестицией на многие годы вперед, что особенно актуально в свете истекающих в конце сезона контрактов Нголо Канте и Жоржиньо.