Дайч считает, что "Бернли" был прав, уволив его

Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч считает, что клуб с "Терф Мур" был прав, уволив его в прошлом сезоне.

Не дожидаясь окончания прошлого сезона, американские владельцы "Бернли" указали на дверь Дайчу, который провел в клубе почти 10 лет.



Ожидаемой встряски не произошло, и "бордовые" вылетели из Премьер-Лиги, заняв 18-е место. Однако Дайч не обижается на своих бывших боссов и понимает, что результаты при нем были недостаточно хороши.



"Люди говорят: "О, с тобой жестоко поступили". Но мы не выигрывали достаточно матчей, и это факт. Твоя работа как тренера заключается в том, чтобы выигрывать достаточно матчей. Поэтому я никогда не буду прикрываться этим".



"Есть другие причины, миллионы различных причин, почему это произошло, но факты есть факты. У нас была команда, которая могла выигрывать больше матчей, но мы не выигрывали достаточно матчей".



"Если говорить о моем оправдании — и я сказал о этом во время расставания, — то оставшиеся восемь матчей были, возможно, нашим лучшим отрезком на бумаге, потому что в Премьер-Лиге очень сложно".



"Но лучший отрезок сезона на бумаге — это единственное, что я мог сказать в свое оправдание".



"Я такой: "Ну, это лучший отрезок, и вы убираете нас за два дня до лучшего отрезка". Но владельцы под давлением, от них требуют решений. Это решение не было простым — оно было большим, смелым решением для того, кто не так давно в клубе, как я".



"Как я уже сказал, если учитывать все обстоятельства, ты все равно должен выигрывать достаточно матчей, а мы этого не делали", — цитирует Дайча The Sun.