Франк считает "Арсенал" второй лучшей командой в Премьер-Лиге

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает, что сейчас "Арсенал" является второй лучшей командой в Премьер-Лиге по качеству игры.

В ближайшее воскресенье "Арсенал" пожалует в гости к "Брентфорду", и Франк будет надеяться на повторении истории, когда в первом туре прошлого сезона его команда одолела "канониров" со счетом 2:0.



Однако Томас чувствует, что с тех пор "Арсенал" значительно прибавил и непременно заставит "пчел" страдать.



"Мы играем против очень хорошей команды. Победить их год назад — это было другое. Сейчас они являются лучшей после "Манчестер Сити" командой по игре в Премьер-Лиге, на мой взгляд".



"Сегодня я сказал игрокам, что нам нужно быть готовыми терпеть и очень хорошо обороняться. Уверен, если мы будем делать это, у нас будут свои возможности по ходу матча".



"Нет сомнений, что это будет пока что наше самое серьезное испытание", — цитирует Франка The Sun.