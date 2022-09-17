Артета: "Я сомневался в себе"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что засомневался в себе после неудачного старта в прошлом сезоне.
Старт "Арсенала" в новом сезоне совершенно контрастирует с тем, как "канониры" начинали прошлую кампанию, когда в первом туре уступили "Брентфорду" 2:0, начав серию из трех поражений подряд.
В преддверии воскресного выезда к "пчелам" Артета поведал, что то был тяжелый момент для него, однако он извлек ценный урок.
"Я сомневался в себе, у меня были к себе вопросы. Это часть нашей профессии — если ты хочешь стать лучше, то должен быть самокритичен".
"Тебе нужны другие люди вокруг, чтобы говорить тебе правду, а также тебе нужна скромность, чтобы всегда стремиться к совершенству и находить другие способы делать свою работу".
"Каждый отреагировал на первый матч сезона с большим негативом. Но это лишь говорит об ожиданиях в отношении этого футбольного клуба и о том, какой страстью и какой любовью обладают люди. А также о том, как быстро все может измениться. Ты должен быть готов к этому и уметь анализировать случившееся".
"Чему я научился? Один из главных уроков был в том, что ты должен сохранять спокойствие в сложные моменты, понимать причины случившегося и не зацикливаться на этом", — сообщил Артета Sky Sports.
17.09.2022 09:00
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