Гвардиола защищает Грилиша

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил в защиту своего плеймейкера Джека Грилиша.

Год назад "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за рекордные для Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов, однако Джек не только не раскрылся в полной мере на "Этихад", но и пока даже не стал основным игроком.



Грилиш навлек на себя критику своей игрой против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов посреди недели, будучи замененным на 58-й минуте, однако Гвардиола чувствует, что 27-летний англичанин вовсе не так плох.



"У меня нет никаких сомнений насчет него, совершенно никаких. Я знаю его, и я более чем доволен тем, что он делает".



"Я не знаю, слышит ли он критику. Я не спрашиваю игроков, слышат ли он все эти комментарии по радио. За пределами футбола есть много других вещей и занятий вроде хобби. Можно жить, никого не слушая".



"Если ты сыграл хорошо, а люди говорят обратное, то это не имеет значения. Через три дня тебя ждет новый вызов, ты должен быть готов и делать то, что положено. Остальное не имеет значения".



"В последнем матче он был единственным, кто совершал агрессивные рывки один на один, но у него не было партнеров в штрафной, чтобы делать передачи, поэтому мы бросили его, и он был изолированным".



"Когд он шел на крайнего защитника, только Эрлинг (Холанд) был готов его поддержать. Гюндо (Гюндогана) там не было, Кевина (Де Брюйне) там не было, хотя они должны были там быть".



"В первом тайме, особенно без мяча, мы не совершали никаких движений, чтобы помочь владеющим мячом игрокам и дать им больше вариантов для развития игры".



"Мы купили его не ради невероятных голов или результативных передач. На то была другая причина, и когда он играет, то делает свою работу. Кроме того, он соперничает с игроками топ-уровня, и он знает это. Но он никогда не жалуется. Он такой славный парень, и в матчах, когда он не сыграл, он первым помогает команде, и он всегда проявляет себя на тренировках".



"Я доволен его поведением и всем остальным. Я хочу, чтобы он забивал и ассистировал, как хочет этого он сам. Но дело не в этом", — цитирует Гвардиолу ESPN.