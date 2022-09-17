"Брайтон" склоняется к назначению Де Дзерби

Роберто Де Дзерби стал фаворитом на вакантную должность главного тренера "Брайтона".

"Брайтон" находится в поисках нового рулевого с середины прошлой недели, когда проводил в "Челси" Грэма Поттера, получив 22 миллиона фунтов в качестве компенсации.



С назначением в "Брайтоне" связывают различных специалистов, преимущественно иностранных, однако talkSPORT стало известно, что "чайки" определили фаворита в лице Де Дзерби.



Роберто сколотил солидную репутацию благодаря трем годам в "Сассуоло". Последим местом работы 43-летнего итальянца был "Шахтер", который он покинул в июле из-за войны в Украине.



В отличие от другого фаворита "Брайтона", Бо Свенссона из "Майнца", Де Дзерби сейчас находится без клуба, что упрощает процесс переговоров.



Добавим, боссы "Брайтона" надеются произвести назначение до своего следующего матча — против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге 1 октября.