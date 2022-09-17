Кампуш остудил слухи насчет "Челси"

Футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш дистанцировался от слухов, связывающих его с назначением на должность спортивного директора "Челси".

Это не секрет, что владелец "Челси" Тодд Бели сейчас ищет нужного человека на роль спортивного директора, чтобы развивать не только "синих", но и амбициозный проект по созданию семейства дочерних клубов.



Ходили слухи, что Бели уже ведет переговоры с Кампушем, который заслужил репутацию трансферного гуру своей блестящей работой в "Монако" и "Лилле". Однако португальский специалист не планирует покидать Париж.



"У меня есть трехлетний контракт здесь в ПСЖ, как я того и хотел. Я перешел в этот клуб, потому что верю, что мы способны достичь кое-чего выдающегося".



"Я обладаю правильной энергией, чтобы сражаться за ПСЖ и сделать что-нибудь замечательное здесь", — сообщил Кампуш RMC.