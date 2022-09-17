8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 17 сентября, тремя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция



В своем предыдущем матче "Вулверхэмптон" обыграл "Саутгемптон", прервав серию из 12 поединков Премьер-Лиги без побед. "Манчестер Сити" не знает поражений на выезде уже 21 матч чемпионата кряду, и это клубный рекорд. "Горожане" выиграли все четыре последние встречи с "волками" в Премьер-Лиге с общим счетом 13:3.



Дебютировать за "Вулверхэмптон" может нападающий Диего Коста, подписанный свободным агентом. Рауль Хименес и Саша Калайджич травмированы. Бубакар Траоре получил разрешение на работу и готов сыграть первый матч за свой новый клуб.



Единственной потерей "Сити" остается защитник Эмерик Лапорт. Кайл Уолкер должен быть в порядке.



НЬЮКАСЛ — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" потерпел только одно поражение в 13 последних домашних матчах Премьер-Лиги — 0:1 от "Ливерпуля" в апреле. "Борнмут" пропустил 18 голов в шести первых поединках чемпионата, и это является повторением рекорда Премьер-Лиги. "Вишенки" забивали минимум один гол в каждой из семи последних встреч с "сороками" в рамках высшего дивизиона.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Бруно Гимараэса, Аллана Сен-Максимена и Каллума Уилсона. Карл Дарлоу, Эмиль Крафт и Джонджо Шелви точно не сыграют.



"Борнмут" по-прежнему лишен Джо Ротуэлла и Бена Пирсона. Джуниор Станислас снова в строю.



ТОТТЕНХЭМ — ЛЕСТЕР 19:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" выиграл все шесть последних домашних матчей в Премьер-Лиге, и это лучшая серия клуба на своем новом стадионе. "Лестер" потерпел пять поражений кряду в чемпионате, пропустив 14 голов. "Шпоры" выиграли семь из девяти последних встреч с "лисами" в Премьер-Лиге.



Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура по-прежнему вне игры с повреждением икроножной мышцы.



В лазарете "Лестера" остаются Рикарду Перейра и Райн Бертран. Деннис Прат под вопросом из-за проблем со стопой.