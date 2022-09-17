8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Эрлинг Холанд В субботу, 17 сентября, тремя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция

В своем предыдущем матче "Вулверхэмптон" обыграл "Саутгемптон", прервав серию из 12 поединков Премьер-Лиги без побед. "Манчестер Сити" не знает поражений на выезде уже 21 матч чемпионата кряду, и это клубный рекорд. "Горожане" выиграли все четыре последние встречи с "волками" в Премьер-Лиге с общим счетом 13:3.

Дебютировать за "Вулверхэмптон" может нападающий Диего Коста, подписанный свободным агентом. Рауль Хименес и Саша Калайджич травмированы. Бубакар Траоре получил разрешение на работу и готов сыграть первый матч за свой новый клуб.

Единственной потерей "Сити" остается защитник Эмерик Лапорт. Кайл Уолкер должен быть в порядке.

НЬЮКАСЛ — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция

"Ньюкасл" потерпел только одно поражение в 13 последних домашних матчах Премьер-Лиги — 0:1 от "Ливерпуля" в апреле. "Борнмут" пропустил 18 голов в шести первых поединках чемпионата, и это является повторением рекорда Премьер-Лиги. "Вишенки" забивали минимум один гол в каждой из семи последних встреч с "сороками" в рамках высшего дивизиона.

"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Бруно Гимараэса, Аллана Сен-Максимена и Каллума Уилсона. Карл Дарлоу, Эмиль Крафт и Джонджо Шелви точно не сыграют.

"Борнмут" по-прежнему лишен Джо Ротуэлла и Бена Пирсона. Джуниор Станислас снова в строю.

ТОТТЕНХЭМ — ЛЕСТЕР 19:30 Онлайн-трансляция

"Тоттенхэм" выиграл все шесть последних домашних матчей в Премьер-Лиге, и это лучшая серия клуба на своем новом стадионе. "Лестер" потерпел пять поражений кряду в чемпионате, пропустив 14 голов. "Шпоры" выиграли семь из девяти последних встреч с "лисами" в Премьер-Лиге.

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура по-прежнему вне игры с повреждением икроножной мышцы.

В лазарете "Лестера" остаются Рикарду Перейра и Райн Бертран. Деннис Прат под вопросом из-за проблем со стопой.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. true-manc 17.09.2022 00:47 # true-manc
    > "Манчестер Сити" не знает поражений на выезде уже 21 матч чемпионата кряду, и это клубный рекорд
    > "Горожане" выиграли все четыре последние встречи с "волками" в Премьер-Лиге с общим счетом 13:3.

    КОРОЛИ!!!

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  2. true-manc 17.09.2022 00:46 # true-manc
    > ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ

    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  3. thegodfather 17.09.2022 00:07 # thegodfather
    https://t.me/UAonlii/37501


    Орууу кличко мы тя нашли, переодевайся ахахах

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  4. liverputin 17.09.2022 00:06 # liverputin
    Россия ты моя красивая, люблю тебя родина моя

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