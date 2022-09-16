Демин близок к продаже "Борнмута"

Стадион Виталити Консорциум из Лас-Вегаса близок к покупке "Борнмута" у Максима Демина.

Лишь накануне появилась информация, что консорциум частных инвесторов заинтересован в покупке "Борнмута", который Демин оценивает более чем в 150 миллионов фунтов.

Как сообщает BBC, во главе этого консорциума стоит 77-летний Билл Фоули, владелец команды НХЛ "Вегас Голден Найтс".

Переговоры сторон вступили в так называемый "эксклюзивный период", когда действующий инвестор не имеет права общаться с другими потенциальными покупателями.

Более того, Фоули и российский бизнесмен с британским паспортом уже согласовали условия сделки, которая потребует согласования Премьер-Лиги.

Фоули и партнеры надеются завершить приобретение "Борнмута" до конца сентября.


Метки Борнмут, Демин, Фоули

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 23:00

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