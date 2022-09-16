Демин близок к продаже "Борнмута"

Консорциум из Лас-Вегаса близок к покупке "Борнмута" у Максима Демина.

Лишь накануне появилась информация, что консорциум частных инвесторов заинтересован в покупке "Борнмута", который Демин оценивает более чем в 150 миллионов фунтов.



Как сообщает BBC, во главе этого консорциума стоит 77-летний Билл Фоули, владелец команды НХЛ "Вегас Голден Найтс".



Переговоры сторон вступили в так называемый "эксклюзивный период", когда действующий инвестор не имеет права общаться с другими потенциальными покупателями.



Более того, Фоули и российский бизнесмен с британским паспортом уже согласовали условия сделки, которая потребует согласования Премьер-Лиги.



Фоули и партнеры надеются завершить приобретение "Борнмута" до конца сентября.