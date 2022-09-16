Артета: "Был бы счастлив возвращению Венгера"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на слова своего предшественника Арсена Венгера насчет возвращения в лондонский клуб.

На днях Венгер объяснил, почему не возвращается в "Арсенал", который он покинул в 2018 году.



Арсен сказал, что его присутствие "могло бы быть проблемой" для нынешнего наставника, однако Артета так не думает и продолжает звать 72-летнего француза обратно.



"Я был бы счастлив (возвращению Венгера). Думаю, он объяснил свою позицию. Каждое окно и каждая дверь в этом футбольном клубе открыты для его возвращения, когда он будет готов и будет чувствовать, что это правильный момент".



"Я и многие другие люди в этом клубе надеются, что он вскоре вернется, и он знает об этом. Он вдохновил столь многих людей, и они были бы счастливы видеть его здесь", — цитирует Артету Evening Standard.