Бекхэм провел 13 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм отстоял 13-часовую очередь, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, чьи похороны назначены на ближайший понедельник.

Как сообщает The Independent, Бекхэм встал в конец очереди, растянувшейся у Вестминстерского дворца на 8 километров, в 2:15 ночи пятницы.



Подойти к гробу монарха Бекхэму удалось только после 15:15 по местному времени. Прощание с Елизаветой было настолько эмоциональным, что Дэвид пустил слезу.



Добавим, Бекхэм был лично знаком с королевой, которая в 2003 году вручила ему Орден Британской империи за заслуги перед футболом.