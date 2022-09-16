Гвардиола: "Холанд — исключительный нападающий и станет лучше"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ожидает дальнейшего прогресса от нападающего Эрлинга Холанда.
Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив 13 голов в девяти первых матчах за чемпионов Премьер-Лиги.
Посреди недели Эрлинг принес "горожанам" победу против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов, а ранее днем был назван лучшим игроком Премьер-Лиги в августе.
Гвардиола счастлив тренировать 22-летнего норвежца, но считает, что тот еще не реализовал весь свой потенциал.
"Он исключительный нападающий, и я говорил это много раз. Думаю, в этом возрасте он обладает амбициями и хочет стать лучше. Думаю, он станет лучше".
"Он идеальный человек, чтобы тренировать его. Он славный малый, и это самое важное".
"О мастерстве, которым он обладает, было известно и до его перехода сюда, поэтому он просто продолжил то, что делает. Мы добавили ему не так много вещей", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
16.09.2022 20:00
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Его Величество Король Эрлинг Бреут Холанд! Викинг!
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