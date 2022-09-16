Гвардиола: "Холанд — исключительный нападающий и станет лучше"

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ожидает дальнейшего прогресса от нападающего Эрлинга Холанда.

Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив 13 голов в девяти первых матчах за чемпионов Премьер-Лиги.

Посреди недели Эрлинг принес "горожанам" победу против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов, а ранее днем был назван лучшим игроком Премьер-Лиги в августе.

Гвардиола счастлив тренировать 22-летнего норвежца, но считает, что тот еще не реализовал весь свой потенциал.

"Он исключительный нападающий, и я говорил это много раз. Думаю, в этом возрасте он обладает амбициями и хочет стать лучше. Думаю, он станет лучше".

"Он идеальный человек, чтобы тренировать его. Он славный малый, и это самое важное".

"О мастерстве, которым он обладает, было известно и до его перехода сюда, поэтому он просто продолжил то, что делает. Мы добавили ему не так много вещей", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 393

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 16.09.2022 21:01 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  2. true-manc 16.09.2022 20:45 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. superglor 16.09.2022 20:31 # superglor
    Его Величество Король Эрлинг Бреут Холанд! Викинг!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: