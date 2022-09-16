"Эвертон" обсуждает новый контракт с Гордоном

"Эвертон" вступил в переговоры со своим вингером Энтони Гордонм о новом контракте.

Минувшим летом "Эвертону" удалось оградить Гордона от интереса "Челси", который, по слухам, был готов выложить до 60 миллионов футов за 21-летнего англичанина.



И хотя сейчас у Гордона остается еще три года по действующему контракту, "ириски" хотят связать будущее своего воспитанника на более длительный срок.



Энтони добился заметного прогресса за последние месяцы и сейчас является основным игроком для главного тренера Фрэнка Лэмпарда, и новая сделка будет призвана это отметить.



По информации The Independent, стороны уже сели за стол переговоров и обсуждают продление сотрудничества.