Гвардиола — о матче всех звезд: "Я согласен с Клоппом"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что согласен со своим коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля" насчет матча всех звезд Премьер-Лиги.
Ранее на текущей неделе Клопп довольно резко высказался насчет идеи владельца "Челси" Тодда Бели о матче всех звезд Премьер-Лиги.
Юрген был возмущен попыткой усложнить календарь и предположил, что фанаты не хотят видеть игроков из конкурирующих клубов вместе. Гвардиола с этим соглашается, хотя какой-то внятной позиции насчет матча всех звезд не сформировал.
"У меня нет своего мнения. Совершенно нет. Я согласен с Юргеном. Если они выделят даты, когда мы должны будем сыграть, это было бы мило, но у меня нет своего мнения", — цитирует Гвардиолу The Independent.
16.09.2022 18:00
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Идея полная Куйня
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КОРОЛЬ!!!
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