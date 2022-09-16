Артета — о невызове Уайта в сборную: "Это решение Саутгейта"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отверг предположение, что защитник Бен Уайт не был вызван в сборную Англии из-за травмы.

24-летнего Уайта не оказалось в числе 28 игроков, которых наставник англичан Гарет Саутгейт накануне вызвал на матчи Лиги Наций против Италии и Германии.



Многим это решение Саутгейта показалось странным, и появились подозрения, что Уайт травмирован. Однако с Беном все в порядке, а Артета считает, что его подопечный все еще может попасть в заявку англичан на ЧМ-2022 в Катаре.



"Да, он здоров".



"Это решение Гарета и его тренерского штаба. Бен будет готов, когда бы его ни вызвали".



"Слушайте, Гарет определил состав, который считает лучшим сейчас. У него невероятный выбор игроков на ноябрь. Если мы можем чем-то помочь Бену, мы постараемся помочь".



"Думаю, Бен дает много причин, чтобы его вызвали. Это все, что мы можем", — цитирует Артету Evening Standard.