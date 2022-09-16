Холанд и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в августе

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и наставник "Арсенала" Микель Артета были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам августа.

22-летний норвежец Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив девять голов и отдав одну результативную передачу в пяти первых матчах за клуб.



Эрлинг стал всего лишь шестым игроком, сумевшим оформить два хет-трика подряд в Премьер-Лиге, и первым, сделавшим это со времен Харри Кейна в 2017 году.



Помимо Холанда, на звание Игрока Месяца в этот раз претендовали Паскаль Гросс, Габриэль Жезус, Александар Митрович, Мартин Эдегор, Ник Поуп, Родри и Уилфрид Заха.



А Тренером Месяца, уже в третий раз в своей карьере, был признан Артета, чей "Арсенал" выиграл все пять своих матчей Премьер-Лиги в августе и до сих пор остается единоличным лидером дивизиона.



Конкурентами 40-летнего испанца в борьбе за эту награду были Антонио Конте, Хосеп Гвардиола, Грэм Поттер и Марку Силва.



