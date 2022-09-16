Холанд и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в августе

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и наставник "Арсенала" Микель Артета были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам августа.

22-летний норвежец Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив девять голов и отдав одну результативную передачу в пяти первых матчах за клуб.

Эрлинг стал всего лишь шестым игроком, сумевшим оформить два хет-трика подряд в Премьер-Лиге, и первым, сделавшим это со времен Харри Кейна в 2017 году.

Помимо Холанда, на звание Игрока Месяца в этот раз претендовали Паскаль Гросс, Габриэль Жезус, Александар Митрович, Мартин Эдегор, Ник Поуп, Родри и Уилфрид Заха.

А Тренером Месяца, уже в третий раз в своей карьере, был признан Артета, чей "Арсенал" выиграл все пять своих матчей Премьер-Лиги в августе и до сих пор остается единоличным лидером дивизиона.

Конкурентами 40-летнего испанца в борьбе за эту награду были Антонио Конте, Хосеп Гвардиола, Грэм Поттер и Марку Силва.

Микель Артета


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 835

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Последние комментарии:




  1. slavaukraine 16.09.2022 17:08 # slavaukraine
    Какие же вы конченные ноулайферы все таки, я просто в ах1уе...

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  2. narcot-fake 16.09.2022 17:03 # narcot-fake
    Заявления Эльвиры Набиуллиной с пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ:

    • с 1 апреля 2022 года ЦБ планирует тестирование цифрового рубля в реальных условиях;

    • Пространство для дальнейшего снижения ставки сузилось;

    • Перестройка экономики будет сопровождаться ускоренным ростом цен и временным увеличением безработицы;

    • Экономическая ситуация складывается лучше, чем ожидалось;

    • Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет доступна в РФ;

    • ЦБ против свободного обращения криптовалюты в России

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  3. redman31 16.09.2022 17:03 # redman31
    С помощью использования методик OSINT нам удалось получить фото родственников наркота.
    https://ibb.co/BqHzLHb
    Как и ожидалось, он среди них оказался самый урод

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  4. true-manc 16.09.2022 17:01 # true-manc
    Холанд БОГ, Артета ЛОХ

    (ответить)

  5. true-manc 16.09.2022 17:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  6. liverputin 16.09.2022 17:00 # liverputin
    Наркот , брат, скажи пж откуда у тебя столько свободного времени?

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  7. great-alexander 16.09.2022 16:52 # great-alexander
    пи3доглазый козах членсе88 мать которого мыла ноги всей семье мужа решил сюда вернуться и вон выше с фейка написать азазаза

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  8. intellect 16.09.2022 16:50 # intellect
    В Самарканде, в рамках неофициальной части встречи был вульгарно избит В. Путин другими лидерами стран ШОС. Сообщается, что Токаев и Мирзиёев лично дважды дюзнули в нюни диктатора россии. Россияне взволнованы подобной дискриминацией своего лидера, пускай олигофрена, но своего

    (ответить)

  9. narcot-fake 16.09.2022 16:46 # narcot-fake
    разрушение гражданской инфраструктуры ежедневно - это мирное решение. не путайте


    Пытаясь вырулить перед осуждающими его мировыми лидерами, он пообещал "сделать всё, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее».

    (ответить)

  10. narcot-fake 16.09.2022 16:45 # narcot-fake
    новый мустанг в сша начинается от 25к
    новая веста в рф начинается от 50к

    ВУХАХАХАХХААХХАХАХААХ

    (ответить)

  11. wengerrrro 16.09.2022 16:41 # wengerrrro
    две недели прошло

    (ответить)

  12. chr1s8rown 16.09.2022 16:36 # chr1s8rown
    голубые пидорасы

    (ответить)

  13. lexa-arsenal 16.09.2022 16:36 # lexa-arsenal
    Россия: повышение цен, хуй населению, ещё больше повысят цены в будущем и также дадут хуя населению

    Европа: повышение цен, поддержка населения государством, меры для снижения цен в дальнейшем

    (ответить)

  14. narcot-fake 16.09.2022 16:36 # narcot-fake
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    «А ти кто? Ти маску снімі. Щас под’єдут моі люді…»

    *чутно звук удару
    **чутно звук удару кийками у відповідь

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    (ответить)

  15. narcot-fake 16.09.2022 16:34 # narcot-fake
    баля, не граждане сша могут покупать в кредит в ап сторе американском? никуя се новости


    16.09.2022 16:01 #
    sausage

    Расскажи, как узнать, что ты в апсторе американском купил не в кредит?
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95594/?c=1#c7643774

    (ответить)

  16. lexa-arsenal 16.09.2022 16:31 # lexa-arsenal
    Два топаря

    (ответить)

  17. hunter022 16.09.2022 16:28 # hunter022
    Ряд украинских пограничников отказались участвовать в боевых действиях и решили покинуть страну, объяснив это нежеланием воевать за режим, который действует террористическими методами.

    (ответить)

  18. narcot-fake 16.09.2022 16:28 # narcot-fake
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  20. sausage 16.09.2022 16:22 # sausage
    16.09.2022 14:20 #
    narcot-fake

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    Источник: http://fapl.ru/posts/95594/?c=1#c7643751

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