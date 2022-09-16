Холанд и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в августе
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и наставник "Арсенала" Микель Артета были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам августа.
22-летний норвежец Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив девять голов и отдав одну результативную передачу в пяти первых матчах за клуб.
Эрлинг стал всего лишь шестым игроком, сумевшим оформить два хет-трика подряд в Премьер-Лиге, и первым, сделавшим это со времен Харри Кейна в 2017 году.
Помимо Холанда, на звание Игрока Месяца в этот раз претендовали Паскаль Гросс, Габриэль Жезус, Александар Митрович, Мартин Эдегор, Ник Поуп, Родри и Уилфрид Заха.
А Тренером Месяца, уже в третий раз в своей карьере, был признан Артета, чей "Арсенал" выиграл все пять своих матчей Премьер-Лиги в августе и до сих пор остается единоличным лидером дивизиона.
Конкурентами 40-летнего испанца в борьбе за эту награду были Антонио Конте, Хосеп Гвардиола, Грэм Поттер и Марку Силва.
16.09.2022 16:00
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Какие же вы конченные ноулайферы все таки, я просто в ах1уе...
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Холанд БОГ, Артета ЛОХ
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16.09.2022 14:20 #
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сша: 999 + ндс (где-то ндс 0)
китай: 1140
рашка: 1750 без официального сервиса
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Источник: http://fapl.ru/posts/95594/?c=1#c7643751
Природный газ
Россия: 80-90 евро
США: 250 евро
Европа: 2000 евро
и тут рашка впереди планеты всей ухаххахаха
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