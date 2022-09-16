Матеуш Нунеш находится на радаре у "Ливерпуля"

"Ливерпуль" может сосредоточиться на полузащитнике "Вулверхэмптона" Матеуше Нунеше, если не сможет заполучить Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".

Беллингем считается долгосрочной целью номер один главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и будет доступен для трансфера не раньше следующего лета.



Однако в борьбе за Джуда "красные" рискуют столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны других европейских грандов, поэтому Клопп вынужден держать в уме ряд запасных вариантов.



И одним из таких вариантов, как утверждает бразильское издание UOL, является 24-летний Нунеш, которого "Вулверхэмптон" только в прошлом месяце приобрел у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 42.2 млн. фунтов.



Португалец бразильского происхождения может повысить свои шансы на трансфер в "Ливерпуль", если успешно адаптируется к английскому футболу.



Добавим, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Нунеша, состоит в хороших отношениях со спортивным директором "Ливерпуля" Джулианом Уордом и минувшим летом помог "красным" пригласить нападающего Дарвина Нуньеса из "Бенфики".