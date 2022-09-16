Матеуш Нунеш находится на радаре у "Ливерпуля"

Матеуш Нунеш "Ливерпуль" может сосредоточиться на полузащитнике "Вулверхэмптона" Матеуше Нунеше, если не сможет заполучить Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".

Беллингем считается долгосрочной целью номер один главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и будет доступен для трансфера не раньше следующего лета.

Однако в борьбе за Джуда "красные" рискуют столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны других европейских грандов, поэтому Клопп вынужден держать в уме ряд запасных вариантов.

И одним из таких вариантов, как утверждает бразильское издание UOL, является 24-летний Нунеш, которого "Вулверхэмптон" только в прошлом месяце приобрел у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 42.2 млн. фунтов.

Португалец бразильского происхождения может повысить свои шансы на трансфер в "Ливерпуль", если успешно адаптируется к английскому футболу.

Добавим, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Нунеша, состоит в хороших отношениях со спортивным директором "Ливерпуля" Джулианом Уордом и минувшим летом помог "красным" пригласить нападающего Дарвина Нуньеса из "Бенфики".


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, Нунеш

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 16.09.2022 15:18 # true-manc
    ору от трансферных целей портовых выскочек

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  2. mancunia-planet 16.09.2022 15:05 # mancunia-planet
    Хз кто это вобще, но как раз завтра и можно глянуть. Им играть с Сити. Но дорогой будет слишком однозначно.

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  3. felix-the-cat 16.09.2022 15:03 # felix-the-cat
    А сразу купить не могли его долбаебы
    Щас придется платить на процентов 30-40 больше
    Ебанашки

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