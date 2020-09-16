Джеррарду нравится идея о матче всех звезд Премьер-Лиги

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что хотел бы увидеть матч всех звезд Премьер-Лиги.

На текущей неделе владелец "Челси" Тодд Бели призвал Премьер-Лигу организовать матч всех звезд по примеру североамериканских спортивных лиг.



Джеррарду нравится эта идея, однако Стивен не видит реальной возможности добавить еще один матч в и без того плотный календарь.



"Лично я бы с радостью на это посмотрел. Я был бы счастлив и сыграть в этом матче".



"Север победил бы — потому что "Ливерпуль" и "Сити" являются двумя сильнейшими командами в лиге, на мой взгляд".



"Но я согласен с тем, что услышал от других тренеров, и именно на этом нам нужно сосредоточится — в нашем календаре достаточно матчей".



"Те, кто выступают в Европе, находятся в еще более сложном положении. Я знаю это по работе в "Рейнджерс" — если ты выступаешь в Европе, меньше всего тебе нужен еще один матч в календаре".



"Это славная идея — нестандартная идея, но, к сожалению, я не представляю, что это случится. Хотя я был бы счастлив это увидеть. Я бы определенно приготовил попкорн. Это было бы хорошо", — цитирует Джеррарда Daily Mail.