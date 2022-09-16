Ливерпуль" может досрочно вернуть Мело в "Ювентус"

"Ливерпуль" может досрочно прекратить аренду полузащитника "Ювентуса" Артура Мело.

Мело присоединился к "Ливерпулю" в заключительный день летнего трансферного окна, причем "красные" получили опцию выкупа Артура за 32.3 млн. фунтов.



Аренда Мело стала вынужденной мерой для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, чей выбор игроков в центре поля оказался сужен из-за обилия травм.



Пока что Артур сыграл лишь 13 минут против "Наполи", а матч против "Аякса" провел на скамейке запасных. Как утверждает Tuttomercatoweb, за две недели совместной работы Клопп разочаровался в 26-летнем бразильце и готов отослать того назад в Турин.



Клопп решил, что этот поспешный трансфер был ошибкой, и Мело не годится для его команды. "Ливерпуль" готов отказаться от Артура в январе, чтобы пригласить на его место другого полузащитника.