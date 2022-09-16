Ливерпуль" может досрочно вернуть Мело в "Ювентус"
"Ливерпуль" может досрочно прекратить аренду полузащитника "Ювентуса" Артура Мело.
Мело присоединился к "Ливерпулю" в заключительный день летнего трансферного окна, причем "красные" получили опцию выкупа Артура за 32.3 млн. фунтов.
Аренда Мело стала вынужденной мерой для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, чей выбор игроков в центре поля оказался сужен из-за обилия травм.
Пока что Артур сыграл лишь 13 минут против "Наполи", а матч против "Аякса" провел на скамейке запасных. Как утверждает Tuttomercatoweb, за две недели совместной работы Клопп разочаровался в 26-летнем бразильце и готов отослать того назад в Турин.
Клопп решил, что этот поспешный трансфер был ошибкой, и Мело не годится для его команды. "Ливерпуль" готов отказаться от Артура в январе, чтобы пригласить на его место другого полузащитника.
16.09.2022 13:00
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Последние комментарии:
"13 минут - 13 лямов аренда, все по плану" - педики из какого-то порта...
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Не, может и правда, но источник: Tuttomercatoweb? Тутто чё? Миха, а может ты с коментов на порнхабе будешь новости пилить?
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настоящие тупые скюзи
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как же ору от тупости лузерпуков)))
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норм, 13 минут вполне хватит для этого хоккеиста. а он с таким резюме явно не пропадет, даже не смотря на реально низкий уровень
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источник херня, хотя вроде и игрок тоже)
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далбан
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