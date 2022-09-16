Ливерпуль" может досрочно вернуть Мело в "Ювентус"

Артур Мело "Ливерпуль" может досрочно прекратить аренду полузащитника "Ювентуса" Артура Мело.

Мело присоединился к "Ливерпулю" в заключительный день летнего трансферного окна, причем "красные" получили опцию выкупа Артура за 32.3 млн. фунтов.

Аренда Мело стала вынужденной мерой для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, чей выбор игроков в центре поля оказался сужен из-за обилия травм.

Пока что Артур сыграл лишь 13 минут против "Наполи", а матч против "Аякса" провел на скамейке запасных. Как утверждает Tuttomercatoweb, за две недели совместной работы Клопп разочаровался в 26-летнем бразильце и готов отослать того назад в Турин.

Клопп решил, что этот поспешный трансфер был ошибкой, и Мело не годится для его команды. "Ливерпуль" готов отказаться от Артура в январе, чтобы пригласить на его место другого полузащитника.


Метки Ливерпуль, Мело, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2120

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shmanisa 16.09.2022 14:34 # shmanisa
    "13 минут - 13 лямов аренда, все по плану" - педики из какого-то порта...

    (ответить)

  2. shadow-- 16.09.2022 13:48 # shadow--
    Не, может и правда, но источник: Tuttomercatoweb? Тутто чё? Миха, а может ты с коментов на порнхабе будешь новости пилить?

    (ответить)

  3. meshuggah 16.09.2022 13:47 # meshuggah
    ахахааххахаахахахахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
    сукааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
    настоящие тупые скюзи

    (ответить)

  4. true-manc 16.09.2022 13:41 # true-manc
    как же ору от тупости лузерпуков)))

    (ответить)

  5. liverfun 16.09.2022 13:37 # liverfun
    норм, 13 минут вполне хватит для этого хоккеиста. а он с таким резюме явно не пропадет, даже не смотря на реально низкий уровень

    (ответить)

  6. gerrard08 16.09.2022 13:32 # gerrard08
    источник херня, хотя вроде и игрок тоже)

    (ответить)

  7. chr1s8rown 16.09.2022 13:06 # chr1s8rown
    далбан

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: