"Брайтон" интересуется главным тренером "Майнца"

Бо Свенссон пополнил список кандидатов на должность главного тренера "Брайтона".

В данный момент "Брайтон" продолжает поиски замены Грэму Поттеру, который на прошлой неделе ушел в "Челси". "Чайки" могут не торопиться, потому что в этот уикенд не играют и свой следующий матч проведут только 1 октября против "Ливерпуля".



По информации BBC, еще одной кандидатурой, рассматриваемой владельцем "Брайтона" Тони Блумом и исполнительным директором Полом Барбером, стал Свенссон, который привлек большое внимание своей работой в "Майнце".



Бо тренирует "Майнц" с января 2021, когда немецкой команде грозил вылет из Бундеслиги. Прошлый сезон 43-летний датчанин завершил на восьмом месте, а сейчас занимает со своим коллективом шестую строчку, находясь в двух очках от зоны Лиги Чемпионов.