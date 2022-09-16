Саутгейт объяснил, почему вызвал Магуайра в сборную Англии

Харри Магуайр Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему вызвал защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра на матчи Лиги Наций против Италии и Германии.

30-летний Магуайр сыграл лишь 10 минут в четырех последних матчах "Юнайтед" в Премьер-Лиге, лишившись места в стартовом составе после провального старта сезона.

К удивлению многих, Саутгейт оставил за бортом Бена Уайта, чей "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, но вызвал Магуайра на предстоящие матчи. Впрочем, Гарет готов это объяснить.

"Понятное дело, у нас есть несколько игроков, включая Бена Чилуэлла, Люка Шоу, Харри Магуайра и Калвина Филлипса, которые играют не так много минут за свои клубы".

"Эта не идеально, но мы чувствуем, что они были и могут быть важными игроками для нас. Могло бы быть и лучше, но до Катара еще много времени".

"Есть определенные игроки, которых мы хотели задействовать в этот раз, но это не означает конец для некоторых других игроков, которые не были задействованы", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 10:00

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  1. pavlix76 16.09.2022 11:17 # pavlix76
    Англия - страна традиций.

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  2. kaban4eek 16.09.2022 10:37 # kaban4eek
    такое чувство, что Магуайр делает посасаку Саутгейту!

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  3. wengerrrro 16.09.2022 10:36 # wengerrrro
    спасибо что не вызвал Уайта)

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