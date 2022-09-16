Тен Хаг сможет потратить 70 млн. фунтов в январе

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" выделит своему главному тренеру Эрику Тен Хагу 70 миллионов фунтов на зимние трансферы.

Минувшим летом "Юнайтед" инвестировал в новых игроков около 215 млн. фунтов, и это больше, чем планировалось. К дополнительным тратам "красных дьяволов" подтолкнул провальный старт сезона.

По информации The Sun, "Юнайтед" планирует продолжить укреплять состав в зимнее трансферное окно. Тен Хагу могут приглянуться некоторые игроки, которые проявят себя на Чемпионате Мира в Катаре, вдобавок на радаре у Эрика остается полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг.

Бюджет Тен Хага в 70 млн. фунтов может увеличиться, если в январе "дьяволы" продадут нападающего Криштиану Роналду.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1386

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 16.09.2022 10:43 # breadpeat
    С продажей будет 75, плюс бонусы итого 76,5.

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  2. xah 16.09.2022 09:50 # xah
    Нужен нападающий как Холланд. Рэшфорд не стабилен и травмы получает часто.

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  3. heyoung 16.09.2022 09:03 # heyoung
    Интересно за сколько можно продать Криша

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  4. selta 16.09.2022 09:01 # selta
    ахаахаахаха нищеброды

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