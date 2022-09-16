Тен Хаг сможет потратить 70 млн. фунтов в январе
"Манчестер Юнайтед" выделит своему главному тренеру Эрику Тен Хагу 70 миллионов фунтов на зимние трансферы.
Минувшим летом "Юнайтед" инвестировал в новых игроков около 215 млн. фунтов, и это больше, чем планировалось. К дополнительным тратам "красных дьяволов" подтолкнул провальный старт сезона.
По информации The Sun, "Юнайтед" планирует продолжить укреплять состав в зимнее трансферное окно. Тен Хагу могут приглянуться некоторые игроки, которые проявят себя на Чемпионате Мира в Катаре, вдобавок на радаре у Эрика остается полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг.
Бюджет Тен Хага в 70 млн. фунтов может увеличиться, если в январе "дьяволы" продадут нападающего Криштиану Роналду.
16.09.2022 09:00
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С продажей будет 75, плюс бонусы итого 76,5.
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Нужен нападающий как Холланд. Рэшфорд не стабилен и травмы получает часто.
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Интересно за сколько можно продать Криша
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ахаахаахаха нищеброды
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