Тен Хаг сможет потратить 70 млн. фунтов в январе

"Манчестер Юнайтед" выделит своему главному тренеру Эрику Тен Хагу 70 миллионов фунтов на зимние трансферы.

Минувшим летом "Юнайтед" инвестировал в новых игроков около 215 млн. фунтов, и это больше, чем планировалось. К дополнительным тратам "красных дьяволов" подтолкнул провальный старт сезона.



По информации The Sun, "Юнайтед" планирует продолжить укреплять состав в зимнее трансферное окно. Тен Хагу могут приглянуться некоторые игроки, которые проявят себя на Чемпионате Мира в Катаре, вдобавок на радаре у Эрика остается полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг.



Бюджет Тен Хага в 70 млн. фунтов может увеличиться, если в январе "дьяволы" продадут нападающего Криштиану Роналду.