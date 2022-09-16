Конте: "У меня нет незаменимых игроков"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте предупредил своих игроков, что никто из них не является незаменимым.

В минувший вторник "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:0 от "Спортинга" в рамках Лиги Чемпионов. Харри Кейн взял в Лиссабоне выходной, а Сон Хен Мин продлил свою безголевую серию в новом сезоне.



После этого поражения Конте вынес предостережение своим игрокам, призвав каждого быть готовым к ротации.



"У меня нет незаменимых игроков. Нужно это четко понимать. И раз я это говорю, то только для того, чтобы постараться помочь своим игрокам избегать травм, оставаться в своей лучшей форме и показывать хорошую игру".



"Раз я это говорю, то только для того, чтобы защитить своих игроков и дать им возможность в каждый момент быть на высоте. Вы очень хорошо знаете, что один матч ты можешь сыграть хорошо, в другом ты можешь забить, в третьем — нет, но моя задача в том, чтобы постараться защитить своих игроков и защитить команду. И найти правильный способ добиваться результата".



"Матчи в Лиге Чемпионов всегда имеют огромное значение, и поэтому мне нужны все мои игроки. Мне нужно, чтобы все доступные игроки были готовы к ротации в любой момент. А когда я призываю их, он должны быть готовы сыграть хорошо ради команды, клуба, фанатов, каждого", — цитирует Конте The Independent.