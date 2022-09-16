Терри собирается стать директором футбольного клуба

Легенда "Челси" Джон Терри видит свое будущее в футболе в качестве директора клуба.

Повесив бутсы на гвоздь в 2018, Терри провел два года в качестве ассистента Дина Смита в "Астон Вилле". Затем Джон покинул бирмингемский клуб, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру.



Однако отсутствие соответствующего опыта и запятнанная расистским скандалом репутация не позволили Терри получить предложения, на которые он рассчитывал.



С января 2022 Терри трудился тренером-консультантом в академии "Челси", параллельно проходя курсы ФИФА по управлению футбольным клубом. В одной группе с Джоном занимались Фабио Канаваро и Филипп Сендерос.



Эти 12-месячные курсы содержали в себе блоки по лидерским качествам, управлению, спортивной стратегии и взаимодействию с академией. Теперь 41-летний англичанин готов применять полученные знания на практике, сообщает The Times.